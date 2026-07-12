فرماندهی مرکزی نیرو‌های آمریکایی در منطقه خاورمیانه موسوم به سنتکام دور سوم حملات به خاک ایران در پی نقض آتش بس و تفاهم نامه اسلام آباد را اعلام و تائید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سنتکام شامگاه شنبه به وقت محلی اعلام کرد: نیرو‌های فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) سومین دور حملات خود علیه ایران را در هفته جاری میلادی در ساعت ۷:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا آغاز کردند.

سنتکام مدعی شد: این حملات پس از آن انجام شد که نیرو‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار به کشتی کانتینر بر «جی‌اف‌اس گلکسی» که با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز بود، حمله کردند.

ارتش آمریکا ادعا کرد: یکی از اعضای غیرنظامی خدمه کشتی ناپدید شده و کشتی به دلیل آتش‌سوزی و آسیب شدید به موتورخانه، قادر به ادامه مسیر نیست.

سنتکام مدعی شد: به ایران پس از پاسخگو شدن در قبال حملات پیشین به کشتی‌های تجاری، فرصت دیگری داده شده بود تا پایبندی خود به تفاهم‌نامه را نشان دهد، اما بار دیگر در این زمینه ناکام ماند.

ارتش آمریکا ادعا کرد: در واکنش به این اقدام، ایالات متحده با تداوم تضعیف توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتی‌های تجاری که آزادانه از تنگه عبور می‌کنند، هزینه‌ای سنگین را بر این کشور تحمیل می‌کند. این حملات به دستور فرمانده کل قوا اجرا می‌شود.

سنتکام پیش از این نیز تصاویری از سوخت‌رسانی هوایی به جنگنده‌های اف-۱۶ در جریان گشت‌زنی بر فراز خاورمیانه منتشر کرد.

سنتکام تصاویری منتشر کرد که در آن یک هواپیمای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ استراتوتانکر در جریان گشت‌زنی بر فراز خاورمیانه، جنگنده‌های اف-۱۶ نیروی هوایی آمریکا را در هوا سوخت‌رسانی می‌کند.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش‌تر با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک فروند کشتی متخلف مورد اصابت شلیک اخطار قرار گرفته است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سنتکام ، حمله آمریکا به ایران
خبرهای مرتبط
صدای انفجار در اردن، کویت، بحرین، قطر و امارات
اولیانوف: آتش‌بس آمریکا و ایران «بسیار» شکننده است
سنتکام تایید کرد:
تجاوز مجدد آمریکا به ایران و نقض آتش‌بس به دستور مستقیم ترامپ
سنتکام حمله به اهدافی در جنوب ایران را تایید کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
جان فدا
۱۲:۳۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
باید ترامپ و دستگیر کنیم بیاریم ایران و در ایران دادگاهی و محاکمه بشه
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فرمایش دیگه ؟!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
محاکمه؟؟؟؟؟؟!!!!!
فقط یه ازادیخواه و غیورمرد میخواد که سقطش کنه
-
ناشناس
۱۱:۴۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
آمریکا قطعاً شکست خورده و ناکام از منطقه خواهد رفت و سران آمریکا آرزوی تسلیم ایران را با خود به گور خواهند برد
۱
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
فرزند ایران
۰۸:۰۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ارتش تروریستی و حرومزاده عنریکا
۸
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ای سگ زرد این جنگ را تو شروع کردی، پس بجنگ تا بجنگیم.
۱۰
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
یانکی های حرامزاده،در باتلاق ایران گیر افتادید
۹
۲۱
پاسخ دادن
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
آخرین اخبار
تاریخ انتخابات در سرزمین‌های اشغالی مشخص شد
آکسیوس جزئیات آخرین طرح لیندسی گراهام و گفت‌وگوی او با ترامپ را فاش کرد
اف‌بی‌آی به بررسی پرونده مرگ ناگهانی لیندسی گراهام پیوست
آکسیوس: ارتش آمریکا چند نقطه اطراف تنگه هرمز را هدف حمله قرار داد
مجلس انتقالی سوریه آغاز به کار کرد
نتانیاهو: لیندسی گراهام مرا به حمله علیه ایران تشویق کرده بود
امارات و کویت در پی درگذشت امیر سابق قطر عزای عمومی اعلام کردند
رژیم صهیونیستی با وجود آتش‌بس، جنوب لبنان را هدف حملات توپخانه‌ای قرار داد
ادعای دوباره ترامپ درباره مذاکرات با ایران: پیشرفت حاصل شده بود
کره جنوبی از همسایه شمالی خود برای یافتن یک ملوان مفقودشده درخواست کمک کرد
سفارت آمریکا در عمان از شهروندان خود خواست که پناه بگیرند
احتمال سفر نتانياهو به آمريكا
گفت‌وگوی سران مصر و امارات درباره تنش‌های منطقه
بلومبرگ: استراتژی ایران بر نبودِ استراتژی آمریکا پیروز شد
نخست وزیر عراق روز دوشنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد
سازمان دریایی انگلیس: تهدید در هرمز همچنان «شدید» است
پولیتیکو: ونس ممکن است به دلیل شکست در مذاکرات مورد سرزنش قرار گیرد
گاردین: اروپا ممکن است با پرداخت عوارض هرمز موافقت کند
قطر فعالیت‌های دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد
هاکبی: اسرائیل خواستار مداخله سوریه در لبنان نیست
حمله پهپادی اوکراین به یک نفتکش در دریای آزوف
مقام آمریکایی: ایران از نظر راهبردی در موقعیتی برتر نسبت به آمریکا قرار دارد
نتانیاهو در واکنش به مرگ گراهام: من یک دوست عزیز را از دست داده‌ام
اسناد محرمانه اسرائیل از جنگ ۲۰۰۶ لبنان منتشر شد
ازسرگیری درگیری بین آمریکا و ایران باعث گرسنگی و آوارگی بیشتر خواهد شد
اولین واکنش ترامپ به مرگ لیندسی گراهام
واکنش مقامات صهیونیست به مرگ گراهام؛ اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داد
روسیه و چین مرحله دریایی رزمایش مشترک را به پایان رساندند
لیندسی گراهام، سناتور سرسخت ضدایرانی و حامی اسرائیل، مُرد
هزینه‌های سرسام‌آور جنگ آمریکا علیه ایران؛ از ۳۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار و هزینه‌های پنهان صدها میلیاردی