باشگاه خبرنگاران جوان - سنتکام شامگاه شنبه به وقت محلی اعلام کرد: نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) سومین دور حملات خود علیه ایران را در هفته جاری میلادی در ساعت ۷:۱۵ عصر به وقت شرق آمریکا آغاز کردند.
سنتکام مدعی شد: این حملات پس از آن انجام شد که نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار به کشتی کانتینر بر «جیافاس گلکسی» که با پرچم قبرس در حال عبور از تنگه هرمز بود، حمله کردند.
ارتش آمریکا ادعا کرد: یکی از اعضای غیرنظامی خدمه کشتی ناپدید شده و کشتی به دلیل آتشسوزی و آسیب شدید به موتورخانه، قادر به ادامه مسیر نیست.
سنتکام مدعی شد: به ایران پس از پاسخگو شدن در قبال حملات پیشین به کشتیهای تجاری، فرصت دیگری داده شده بود تا پایبندی خود به تفاهمنامه را نشان دهد، اما بار دیگر در این زمینه ناکام ماند.
ارتش آمریکا ادعا کرد: در واکنش به این اقدام، ایالات متحده با تداوم تضعیف توانایی ایران برای حمله به دریانوردان غیرنظامی و کشتیهای تجاری که آزادانه از تنگه عبور میکنند، هزینهای سنگین را بر این کشور تحمیل میکند. این حملات به دستور فرمانده کل قوا اجرا میشود.
سنتکام پیش از این نیز تصاویری از سوخترسانی هوایی به جنگندههای اف-۱۶ در جریان گشتزنی بر فراز خاورمیانه منتشر کرد.
سنتکام تصاویری منتشر کرد که در آن یک هواپیمای سوخترسان کیسی-۱۳۵ استراتوتانکر در جریان گشتزنی بر فراز خاورمیانه، جنگندههای اف-۱۶ نیروی هوایی آمریکا را در هوا سوخترسانی میکند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیشتر با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که یک فروند کشتی متخلف مورد اصابت شلیک اخطار قرار گرفته است.
منبع: ایرنا