باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام شبکه العهد عراق، اخباری مبنی بر فعال شدن سامانه‌های پدافند هوایی در پایگاه موفق السلطی در اردن منتشر شده است.

این گزارش‌ها هنوز از سوی رسانه‌ها و مقامات رسمی اردنی تأیید یا تکذیب نشده و اطلاعاتی درباره نوع تهدید احتمالی یا دلایل فعال شدن پدافند هوایی ارائه نشده است.

پایگاه موفق السلطی یکی از پایگاه‌های مهم هوایی اردن و محل استقرار نظامیان آمریکایی است که در روز‌ها و هفته‌های گذشته و در شرایط تنش‌های منطقه‌ای تدابیر امنیتی و دفاعی در آن تشدید شده بود.

شنیده شدن صدای انفجار در کویت

برخی منابع غیر رسمی نیز از شنیده شدن صدای انفجار در کویت خبر دادند.

تاکنون منابع و مقامات رسمی کویتی واکنشی به این خبر نداشته‌اند.

فعال شدن آژیر هشدار در بحرین

وزارت کشور بحرین با تأیید به صدا درآمدن آژیر‌های هشدار در این کشور، از شهروندان و ساکنان خواست برای حفظ ایمنی خود به نزدیک‌ترین مکان امن مراجعه کنند.

قطر: شهروندان در منازل و مکان‌های امن بمانند

وزارت کشور قطر نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که سطح تهدید امنیتی در این کشور بالا ارزیابی می‌شود و از همه شهروندان و ساکنان خواست تا اطلاع ثانوی در منازل و مکان‌های امن باقی بمانند.

ادعای امارات درباره مقابله پدافند هوایی با تهدید موشکی و پهپادی

وزارت کشور امارات نیز ادعا کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با تهدید موشکی هستند.

وزارت دفاع امارات در اطلاعیه‌ای با نسبت دادن حملات به ایران ادعا کرد که سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال مقابله با حملات موشکی و پهپادی هستند که به سوی این کشور شلیک شده‌اند.

این وزارتخانه همچنین مدعی شد که صدا‌هایی که در مناطق مختلف امارات شنیده می‌شود، ناشی از عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی در جریان مقابله با این تهدیدات است.

وزارت دفاع امارات تاکنون جزئیات بیشتری درباره تعداد موشک‌ها و پهپادها، محل رهگیری یا میزان خسارات احتمالی منتشر نکرده است.

گزارش رویترز از شنیده شدن صدای چندین انفجار در دوحه قطر

خبرگزاری رویترز نیز از قطر گزارش داد که صدای دو انفجار در شهر دوحه شنیده شده و دولت این کشور نیز همزمان هشدار امنیتی برای تلفن‌های همراه شهروندان و ساکنان این کشور ارسال کرده است.

گزارش غیر رسمی از هدف قرار گرفتن پایگاه هوایی الظفره در امارات

برخی منابع غیر رسمی اعلام کردند که پایگاه هوایی الظفره در امارات هدف حمله موشکی قرار گرفته است.

منبع: مهر