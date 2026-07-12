سپاه پاسداران، مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپاد‌های MQ9 در پایگاه آمریکایی پرنس حسن اردن را منهدم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد:

بسم الله قاصم الجبارین

قَاتِلُوهُمْ یُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَیْدِیکُمْ وَیُخْزِهِمْ وَیَنْصُرْکُمْ عَلَیْهِمْ وَیَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِینَ

رژیم جنایتکار آمریکا با تحمیل اراده خود به حکومت پادشاهی عمان، شب گذشته تلاش کرد بار دیگر آزموده را بی آزماید و با تحریک چند شناور در مسیر غیرقانونی در جنوب تنگه هرمزد ایجاد کند، که با پاسخ قاطع نیروی دریایی متوقف شد.

ارتش کودک‌کش آمریکا برای جبران این شکست دست به حمله هوایی علیه تعدادی از پایگاه‌های ساحلی و دکل‌های مخابراتی در سواحل جنوبی زد. همانطور که وعده داده بودیم بلافاصله پاسخ کوبنده تجاوز خود را دریافت کرد.

رزمندگان غیور هوافضای سپاه پایگاه‌های نظامی آمریکا را هدف قرار دادند. در مرحله اول این پاسخ زیرساخت‌ها و تاسیسات مهم نظامی در پایگاه هوایی پرنس حسن اردن را هدف قرار دادند و مرکز فرماندهی و کنترل این پایگاه و آشیانه‌های پهپاد‌های MQ۹ را با چند فروند موشک بالستیک در هم کوبیدند.

ادامه تجاوز آمریکای عهدشکن پاسخ‌های شدیدتر را به دنبال خواهد داشت؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله به پایگاه آمریکا
خبرهای مرتبط
سپاه: سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی درهم کوبیده شد
دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه +فیلم
نیروی دریایی سپاه: تنگه هرمز بسته شد
سپاه: احتمال شنیده شدن صدای انفجار در پاکدشت همچنان وجود دارد
حمله ارتش تروریستی آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درودبرسپاه قدرتمندوهمیشه بیداروطن بزنید این حرامیان بیشرف رامردم مثل کوه پای شجاعت شما ایستاده ایم
۰
۲
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود و رحمت خدا بر دلاور مردان و مدافعان استقلال و امنیت کشور عزیزمان که نامشان در تاریخ بعنوان شرافتمندترین انسانهای دوران و پاکبازان آزاده ثبت و ماندگار شد .
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود بر رزمندگان اسلام
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
چرا امارات را هم نمی زنید ؟؟؟ هر چی فتنه بیشتر اون سمت هست
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خداقوت سپاه
دلم خنک شد
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
کی میخواهیم بفهمیم عمان بزدل و ترسو با متجاوزان است
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تمام پایگاههای متجاوزان و همراهی کنندگانشان باید درهم کوبیده میشدند
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
احسنت بزنید دهن امریا ی نجس رو سرویس کنید
۵
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فرماندهی اصلی سنتکام رو در کشورهای اطراف یا اروپایی شناسایی و انتحاری بزنید .
۳
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این آشغالهای کودک آزار را در این تابستان داغ جنوب سرظهر بزنید تا مثل سگ له له کنان از خوابگاهها وهتلها و بارها و .. فرار کنند این حرامزاده ها در طول روز در این کشورکها در هتلها در حال عیش نوش وکثافت کاری هستند شبها هم طبق دستورات فرماندهان حرامزاده تر از خودشون عمل میکنند
۲
۲۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدا قوت دمتون گرم
۳
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
امارات را بزنید. ناو خود امریکا را بزنید.
۴
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
احسنت آمریکا تا ناوگان شون نزنیم ضرر وزیان زیادی نمیکنه باید ناوگاننش را غرق کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
همیشه در اخبار مراکز نظامی درهم کوبیده شده ولی حملات دشمنان بیشتر و دقیقتر انجام میشود
به نظر من یک جای کار میلنگد
۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مهدی
۰۷:۲۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اون چه مرکز فرماندهی هستش که شما دارین هر هفته منهدم میکنین اما بازم هست؟؟؟؟؟
۱۱
۲۴
پاسخ دادن
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
آخرین اخبار
لاریجانی: پایگاه‌های ناتو در صورت اقدام علیه ایران، هدف مشروع خواهند بود
سازمان انرژی اتمی ایران: ادعای حمله به نیروگاه بوشهر صحت ندارد
تصویب حمایت از کسب و کار‌های آسیب‌دیده از جنگ و برخی معافیت‌های گمرکی
تاکید رئیس جمهور بر تقویت تاب‌آوری ملی و مشارکت عمومی در تداوم اداره کشور
تأکید عراقچی بر استمرار حمایت ایران از مردم و تمامیت ارضی لبنان
پزشکیان در پیامی درگذشت امیر پیشین قطر را تسلیت گفت
نهاد مدیریت آبراه خلیج‌فارس: تردد از تنگه هرمز امکان‌پذیر نیست
پیام تسلیت عراقچی در پی درگذشت امیر سابق قطر
پیام تبریک پزشکیان به تیم ملی المپیاد فیزیک
سرلشکر صفوی: دشمن نتوانست توان دفاعی ایران را ضعیف کند
بیش از ۴۱ درصد متقاضیان واجد شرایط، در صف وام ازدواج هستند
کاخ سفید دیگر برای ترامپ امن نخواهد بود!
پیام مشترک تهران و اسلام‌آباد؛ خویشتنداری و گفت‌و‌گو راه ثبات منطقه
دومین روز انهدام مهمات عمل نکرده دشمن در شهرستان پاکدشت
برگزاری مراسم بزرگداشت «قائد شهید امت» از سوی رهبر انقلاب
توضیحات سخنگوی وزارت امور خارجه درباره سفر عراقچی به عمان در روز شنبه
بازآفرینی میراث رهبر شهید در قالب رسانه‌های نوین برای نسل Z
قالیباف: دوران توافقات یک‌طرفه تمام شده است
روایتی از یک پدرکشتگی
سپاه: سکوهای سوخت‌گیری ناوهای هواپیمابر آمریکایی درهم کوبیده شد
دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه +فیلم
سپاه: مرکز فرماندهی و کنترل و آشیانه‌های پهپادهای MQ9 آمریکا در اردن منهدم شد
صفحه نخست روزنامه‌ها - یک‌شنبه ۲۱ تیر
حمله ارتش تروریستی آمریکا به چند نقطه در جنوب ایران