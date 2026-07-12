باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساعاتی قبل، با پهپاد‌های انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپاد‌های قرار داد.

همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات، پاسخ‌های شدیدتری خواهیم داد.