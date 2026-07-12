پایگاه‌ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پاسخ به ادامه تجاوزات آمریکای جنایتکار به مناطقی از جنوب کشور، ارتش جمهوری اسلامی ایران، از ساعاتی قبل، با پهپاد‌های انهدامی خود، سامانه پاتریوت، انبار مهمات و سایت رادار ارتش تروریستی آمریکا در کویت را هدف حملات پهپاد‌های قرار داد.

همچنین در موج دیگری از حملات پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران، سامانه ارتباطی و سایت راداری ارتش کودک کش آمریکا در بحرین هدف قرار گرفت.

ارتش جمهوری اسلامی ایران هشدار داد: عواقب اینگونه حرکات و ناامنی در منطقه بر عهده دشمن آمریکایی صهیونی خواهد بود و در صورت تکرار این حملات، پاسخ‌های شدیدتری خواهیم داد.

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برچسب ها: حمله به پایگاه آمریکا ، حملات پهپادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۶:۰۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ماشاءالله لاحول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ☀️☀️☀️🤲☀️
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
به به چه خبر خوبی. از این خبرها زیاد بگذارید. این خبرها را دوست دارم
۰
۳
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-
ناشناس
۱۱:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
شیر پاک مادر حلالتان ، تقاص خون رهبر شهیدمان و همه شهدای عزیزمان با اخراج از منطقه و نابودی رژیم اپستینی کودک کش محقق خواهد شد .
۱
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
آمریکا از اینکه موشک بخوره به کاخ سفید می ترسد جنگ را فراتر از منطقه بکشانید.
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
از نظر من نباید هیچگونه کشتی و شناور جنگی در تنگه هرمز حق تردد داشته باشد و عوارض هم باید گرفته شود،،عمان نمی خواد نگیره و پولش رو بده به ما
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تعلل در ساخت سلاح هسته ای خیانت بس بزرگ به مردم و ایران خواهد بود در ساخت سلاح هسته ای حتی یک لحظه درنگ نکنید
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
نیرو که کم نیست خداروشکر ولی اگه لازم بود ما در خدمتیم
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مین گذاری تنگه هرمز هر چه زودتر بهتر.
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
حال که عمان با متجاوزان همراهی میکند دیگر دشمن است و باید ادب گردد
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
کی میخواهیم بفهمیم عمان بزدل و ترسو با متجاوزان است
۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی.. بزنید این بی شرافت های ملعون را
۷
۴۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ماشاءالله ارتش و سپاه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
گر دشمن متجاوز جواب نگیرد تمام زیر ساختهای ساحلی را میزند
تنگه همیشه ایرانی هرمز هم نباید بر روی همراهی کنندگان با متجاوزان باز بماند
۶
۳۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خدا قوت ارتش کشور عزیزم
۶
۴۰
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