باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش مؤثر تیم‌های تخصصی سحر در کاهش آسیب‌های روانی و اجتماعی ناشی از بحران‌ها گفت: ارائه حمایت‌های روانی اجتماعی به افراد آسیب‌دیده، نیازمند مربیان توانم۸ند، آموزش‌دیده و آشنا با شیوه‌های نوین مداخله است و برگزاری دوره‌های بازآموزی، زمینه ارتقای کیفیت خدمات این تیم‌ها را فراهم می‌کند.

وی افزود: در این دوره، مباحث تخصصی مرتبط با ساختارکنش اجتماعی، بازنگری در ساختار تشکیلاتی تیم‌های سحر، روش‌های نوین آموزش، مدیریت مداخلات روانی اجتماعی، افزایش هماهنگی تیمی و تبادل تجربیات میان مدرسان و مربیان مورد بررسی قرار می‌گیرد.

طاهری میرقائد با بیان اینکه توانمندسازی سرمایه انسانی، یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه خدمات بشردوستانه است، تصریح کرد: ارتقای دانش و مهارت مربیان، نقش مستقیمی در افزایش آمادگی تیم‌های تخصصی سحر برای ارائه خدمات مؤثر، هدفمند و استاندارد در شرایط بحرانی و پس از وقوع حوادث دارد.

وی ادامه داد: جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با حمایت از حضور مدرسان و مربیان در دوره‌های آموزشی و تخصصی، تلاش می‌کند زمینه انتقال دانش روز، ارتقای کیفیت آموزش‌ها و تقویت توان عملیاتی تیم‌های تخصصی سحر را فراهم کند تا این تیم‌ها با آمادگی بیشتری در کنار آسیب‌دیدگان حضور یابند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خاطرنشان کرد: استمرار آموزش و بازآموزی نیرو‌های تخصصی، ضامن پویایی و اثربخشی تیم‌های تخصصی سحر است و نقش مهمی در ارتقای سلامت روان جامعه، افزایش تاب‌آوری و توسعه خدمات حمایتی جمعیت هلال‌احمر در شرایط بحرانی ایفا خواهد کرد.