باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد تاکید کرد: پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخ‌های کوبنده‌تر را در بر خواهد داشت.

بجنگ تا بجنگیم