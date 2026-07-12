سپاه پاسداران با اشاره به مورد اصابت قرار گرفتن دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، اعلام کرد که مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌ها و مرکز فرماندهی و کنترل پایگاه العدید در هم کوبیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای با اعلام اینکه دومین شناور متخلف در تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفت و متوقف شد تاکید کرد: پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

بسم الله قاصم الجبارین 
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ 

در پاسخ به ادامه تجاوزات ارتش کودک‌کش آمریکا به پایگاه‌های ساحلی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اصابت و متوقف‌سازی دومین شناور متخلف در تنگه هرمز، پایگاه هوایی راهبردی آمریکا در العدید قطر در مرحله دوم عملیات مقابله به مثل هدف موشک‌های بالستیک قرار گرفت و مرکز تعمیرات و نگهداری جنگنده‌های و مرکز فرماندهی این پادگان در هم کوبیده شد.

دشمن امریکایی - صهیونی بداند، استمرار تجاوزات او پاسخ‌های کوبنده‌تر را در بر خواهد داشت.

بجنگ تا بجنگیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله به پایگاه آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دو تا کشتی هدف قرار می گیرد امریکا حمله می کنه خسارت می زنه بعد باید از منافع ملی خرج یازسازی کنیم
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
امیر
۱۱:۰۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
الهی شکر الهی شکر خدایا شر دشمنان این اب و خاک رو به خودشون برگردون و توفیق پیروزی رو به رزمندگان ما عنایت بفرما.امین
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تهدید به بستن بابالمندب
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بزن که خوب میزنی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خداقوت، ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونی فقط زبان زور را می‌فهمند ولاغیر.
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
حال که عمان با آمریکا و متجاوزان هم پیمان و هم قسم شده دیگر دیوانی است اگر انرا دشمن ندانیم و آنرا دوست بنامیم
و باید تاوان همراهی با متجاوزان را پس دهد
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تنگه هرمز یک تنگه ایرانی است مبادا در مدیریت سواحل ما ،دشمنان و متجاوزان و قاتلان (مدرسه میناب و هموطن های عزیز ما )
تصمیم بگیرند
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
حالا کاری نکنید ترامپ ملعون زیرساختهای حیاتی ما را هدف قرار دهد و یک عمر پشیمانی ببار اورد
۱۴
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
باید خاک امریکا را هم زد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
باید در خاک آمریکا عملیات انجام شود تا ملتش درک از جنگ را با جا نشان لمس کنند .نه پول کیفشان و بنزین.
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۱۲:۰۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دوست عزیز تنگه ابرای ما ایرانیها مهم است وماهمیشه از تنگه دربرابر دیگران محافظت میکنیم تنگه برای همه ما مهم است
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