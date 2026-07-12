پیام رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر انتقام از قاتلان رهبر شهید در سراسر جهان، یادآور حکم تاریخی امام خمینی برای اعدام سلمان رشدی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام رهبر انقلاب و تاکید ایشان بر انتقام از قالان رهبر شهید در سراسر جهان، یادآور حکم تاریخی امام خمینی برای اعدام سلمان رشدی است و در بعد بین‌المللی، شباهت خاصی میان این دو حکم وجود دارد.

زمانیکه به آخرین پیام رهبر انقلاب رجوع می‌کنیم، تأکید ایشان بر انتقام از قاتلان رهبر شهید، توجهات را به خود جلب می‌کند و درعین‌حال، حکم تاریخی امام خمینی در خصوص ارتداد سلمان رشدی را یادآور می‌شود. در این میان، خوب است در بعد بین‌المللی، این دو پیام را یکدیگر مقایسه کنیم.

۱. هر دو حکم در سطح جهانی و فرازمانی هستند

حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای در پیام خود در خصوص انتقام از قاتلان رهبر شهید فرمودند: «آن‌ها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم، این مطلب محقق خواهد شد و به‌زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.»

امام خمینی نیز در حکم ارتداد سلمان رشدی فرموده بود: «به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌باشند. از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند.»

ایشان همچنین اضافه کرده بودند: «اگر غیرمسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریع‌تر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏خواهد به‌عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.»

بر این اساس، هر دو حکم، در بعد جهانی و فرازمانی است و به مردم ایران یا حتی مسلمانان یا زمان حال، محدود نمی‌شود.

۲. هر دو حکم، امنیت را از هدف سلب می‌کند

امام خمینی در حکم خود فرموده بود: «از مسلمانان غیور می‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید.»

رهبر انقلاب نیز در پیام خود تاکید کردند: «این جنایتکاران آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد.»

در هر دو پیام، امنیت و آرامش از هدف سلب شده است. این موضوع، روزانه در زندگی سلمان رشدی به چشم می‌خورد و ترامپ نیز اکنون هراسان است.

۳. هر دو حکم، ماهیتی الهی دارد

مقایسه پیام رهبری با حکم امام نشان می‌دهد که این احکام، صرفاً یک موضوع سیاسی نیست؛ بلکه نشات گرفته از مبانی دینی است. درنتیجه سطح جهانی را همواره حفظ خواهد کرد.

۴. تفاوتی که وحشت می‌افزاید

حکم امام مختص شخص سلمان رشدی و ناشران است. اما آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای در پیام خود، نوشته‌اند که «فهرستی از صدر تا ذیل این جنایت‌کاران موجود است.» این فهرست قطعاً جنایتکارانی همچون ترامپ و نتانیاهو را شامل می‌شود.

اما وقتی ایشان بر فهرستی تأکید می‌کنند و اسامی آن فهرست اعلام نمی‌شود، بسیاری از مقامات آمریکایی و صهیونی خود را در این فهرست تصور می‌کنند و درنتیجه میزان ترس و وحشت پیام را افزایش می‌دهد.

منبع: فارس