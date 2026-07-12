باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سرهنگ شکوهی راد فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: مأموران انتظامی با کسب خبری مبنی بر دپوی سوخت قاچاق در یک منزل مسکونی در شهرستان بیرجند، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۴ امیرآباد با انجام اقدامات فنی پلیسی محل دپوی سوخت قاچاق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از محل شناسایی شده، ۲ هزار و ۲۸۰ لیتر سوخت قاچاق خارج از شبکه از نوع گازوئیل کشف کردند.

سرهنگ شکوهی راد اظهار کرد: مأموران در این رابطه یک متهم را دستگیر کرده که با تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

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سرهنگ فولادی فرمانده انتظامی شهرستان قاینات گفت: مأموران انتظامی بخش نیمبلوک شهرستان قاینات هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از خودرو، هزار و ۱۰۰ لیتر سوخت قاچاق و خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

سرهنگ فولادی عنوان کرد: در این خصوص یک دستگاه خودرو توقیف و یک متهم دستگیر شد که متهم دستگیر شده به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.