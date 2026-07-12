باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبر دادن از سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودککش امریکا اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.
متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ
مردم شریف و شجاع ایران اسلامی
ارادهای که در گامهای استوار شما در تشییع بی سابقه دهها میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماسه آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است.
رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودککش امریکا، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناوها و سکوهای سوختگیری ناوهای هواپیما بر آمریکایی در بندر دَقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم