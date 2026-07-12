سپاه پاسداران از انهدام مراکز پشتیبانی لجستیکی و سکو‌های سوخت‌گیری ناو‌های هواپیمابر آمریکا در بندر دُقم عمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با خبر دادن از سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش امریکا اعلام کرد: رزمندگان هوافضای سپاه، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناو‌ها و سکو‌های سوخت‌گیری ناو‌های هواپیما بر آمریکایی در بندر دُقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند.

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین
فَمَنِ اعْتَدَى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَیْکُمْ

مردم شریف و شجاع ایران اسلامی

اراده‌ای که در گام‌های استوار شما در تشییع بی سابقه ده‌ها میلیونی متجلی شد و دنیا را در بهت و حیرت فرو برد، اینک در حماسه آفرینی رزمندگان شما ظهور یافته است.

رزمندگان هوافضای سپاه در سومین مرحله از پاسخ به تجاوز ارتش کودک‌کش امریکا، مراکز پشتیبانی لجستیکی ناو‌ها و سکو‌های سوخت‌گیری ناو‌های هواپیما بر آمریکایی در بندر دَقم عمان را با یک حمله سنگین و غافلگیرانه در هم کوبیدند؛ و ما النصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، حمله به پایگاه آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
احسنت
بکوب که خوب میکوبی بکوب
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
خودناوارو باید بزنیم برادرا
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سامی
۱۲:۰۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مگه ناوهای هواپیمابر آمریکا با سوخت هسته ای کار نمی‌کنند شایدم دوگانه سوزن
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۱:۳۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
درود بر مردان دلاور و جان بر کفان و نظامیان ایران
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ناو هواپیما بر اصلا سوخت نداره باا انرژی هسته کار میکنه ۴۰ سال یک بار شارژ میشه
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ناو هواپیمابر مکه سوخت اتمی نیست؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
هیچ زیر ساخت نظامی سالمی در بحرین و کویت باقی نذارید
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ماشاالله خداوند پشت و پناهتون.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
الله اکبر الله اکبر الله اکبر
۰
۳
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