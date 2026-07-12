مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: تابستان، فرصتی راهبردی برای مدیریت مصرف انرژی و تضمین پایداری زمستان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - جهانبخش سلیمیان با تأکید بر اینکه مدیریت انرژی در هر فصلی، یک مسئولیت همگانی است، خواستار مشارکت جدی مردم استان در اصلاح الگوی مصرف جهت عبور موفق از چالشهای احتمالی فصل سرما شد.
وی افزود: بسیاری از هماستانیهای عزیز گمان میکنند مدیریت مصرف گاز صرفاً به فصل زمستان محدود میشود؛ اما واقعیتِ انکارناپذیر صنعت انرژی این است که تابستان و زمستان، دو روی یک سکهاند. حجم قابلتوجهی از گاز تولیدی کشور در تابستان به نیروگاهها تزریق میشود تا برق مورد نیاز برای سیستمهای سرمایشی تأمین گردد.
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت «فرهنگسازی» در پیشگیری از ناترازی افزود: هر کیلووات ساعت برق که با صرفهجویی و مدیریت صحیح تجهیزات سرمایشی مصرف نشود، در واقع ذخیرهای است برای روزهای سرد زمستان که گاز طبیعی به عنوان سوخت اصلی گرمایش منازل و صنایع به میدان میآید. بنابراین، همکاری مردم در تابستان، در حقیقت مشارکت در حفظ پایداری شبکه گاز کشور در ماههای پیشِ رو است.
وی با اشاره به توصیههای تخصصی ارائه شده توسط همکاران در بخش HSE شرکت، تأکید کرد: ما از مردم فهیم و متدین استان چهارمحال و بختیاری تقاضا داریم با رعایت نکاتی که همکاران بنده بر آن تأکید داشتهاند، یعنی تنظیم دمای رفاه (۲۴ درجه در کولرهای گازی)، استفاده از دور کند در کولرهای آبی و سرویسدهی منظم به تجهیزات سرمایشی، به عنوان بازوان توانمند صنعت گاز و برق کشور عمل کنند.
سلیمیان اظهار کرد: شرکت گاز استان، با تکیه بر همراهی و هوشمندی مردم این خطه، مصمم است تا با کمترین چالش ممکن، فصل گرما را پشت سر بگذارد. بیتردید، با مشارکت آگاهانه شما مردم عزیز، میتوانیم الگویی موفق از همیاری و مدیریت بهینه انرژی را در سطح ملی به نمایش بگذاریم.