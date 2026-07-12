باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - اهمیت موضوع رشد استرداد مالیاتی به نفع تامین سرمایه در گردش تولید و با وجود تنگنای دولت در درآمدزایی در شرایط جنگی دوچندان میشود. در همین راستا نیز رشد ۴ برابری استرداد مالیاتی منجر به تزریق مستقیم نقدینگی به اقتصاد واقعی کشور است.
تحقق نظام مالیاتی هوشمند موجب اثرات مثبت مهمی در بهبود فضای کسبوکار کشور و همچنین فرآیندهای اداری سازمان امور مالیاتی داشته است؛ در این میان با توجه به آمارهای منتشر شده در حوزه مالیاتی، یکی از اثرات بسیار کلیدی و مهم در زمینه هوشمندسازی حسابرسی مالیاتی، تحقق رشد چشمگیر استرداد مالیاتی بوده است که منجر به تحول در فرآیند بازگشت اعتبارهای مالیات بر ارزش افزوده تولیدکنندگان و صادرکنندگان شده است.
در سالهای اخیر، اصلاح فرآیندهای مالیاتی، توسعه زیرساختهای هوشمند و اجرای سامانه مودیان موجب شده است روند رسیدگی به درخواستهای استرداد مالیات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود. جدیدترین آمارها نشان میدهد که میزان مالیات بر ارزش افزوده مسترد شده به مودیان در صد روز نخست سال ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد چشمگیری داشته است. این رقم از حدود ۶ هزار میلیارد تومان در صد روز نخست سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان در صد روز نخست سال ۱۴۰۵ رسیده که بیانگر رشد چهار برابری در پرداخت استرداد مالیات است.
این اتفاق در شرایطی رخ داده که درآمدهای مالیاتی کشور نیز در همین بازه زمانی حدود ۳۵ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد افزایش استرداد مالیات نه تنها موجب کاهش درآمدهای دولت نشده، بلکه همزمان با رشد درآمدهای پایدار مالیاتی محقق شده است.
این آمارها بیانگر آن است که نظام مالیاتی کشور در مسیر ایجاد تعادل میان تأمین منابع مالی دولت و حمایت از بخش مولد اقتصاد حرکت میکند.
احمد انارکی محمدی نماینده مجلس با تاکید بر ضرورت حمایت فوری و عملی از واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ، گفت: سرمایه در گردش را میتوان مهمترین عامل برای تداوم حیات یک بنگاه دانست و اگر این جریان متوقف شود، حتی بزرگترین و سودآورترین واحدهای تولیدی نیز دچار بحران خواهند شد.
وی افزود:در اقتصادهای در شرایط جنگ، دولتها معمولاً از ابزارهای مختلفی برای حمایت از سرمایه در گردش بنگاهها استفاده میکنند.
او با اشاره به اینکه یکی از گامهای مهم و اساسی در این زمینه، مسئله مربوط به رشد چشمگیر استرداد مالیاتی است که در بخش مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است گفت:در همین راستا یکی از اقدامات مهم صورت گرفته در چهار ماه گذشته، استرداد مالیات بر ارزش افزوده بوده است که کمک بزرگی به حفظ تولید و اشتغال در کشور کرده است.
او بیان کرد:هر ریالی که در قالب استرداد مالیات سریعتر به چرخه فعالیت اقتصادی بازگردد، میتواند نقش مهمی در حفظ تولید، جلوگیری از توقف خطوط تولید و تثبیت اشتغال ایفا کند.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت حمایتهای مالیاتی از کسبوکارهای کشور توسط سازمان امور مالیاتی و بسته ویژه حمایتی در این زمینه که اجرایی شده است؛ تصریح کرد: اهمیت موضوع رشد استرداد مالیاتی به نفع تامین سرمایه در گردش تولید و با وجود تنگنای دولت در درآمدزایی در شرایط جنگی دوچندان میشود. در چنین شرایطی، هزینه تأمین مالی افزایش مییابد، دسترسی به منابع بانکی محدودتر میشود، ریسکهای تجاری بالا میرود و بنگاهها برای ادامه فعالیت نیازمند نقدینگی بیشتری هستند.
وی افزود:در همین راستا نیز رشد ۴ برابری استرداد مالیاتی منجر به تزریق مستقیم نقدینگی به اقتصاد واقعی کشور است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین آثار استرداد ۲۵ هزار میلیارد تومانی مالیات بر ارزش افزوده، کاهش نیاز بنگاهها به استقراض بانکی است. در شرایطی که هزینه تأمین مالی افزایش یافته و شبکه بانکی نیز با محدودیت منابع روبهرو است، بازگرداندن منابع مالی بلوکهشده در نظام مالیاتی میتواند فشار بر بازار پول را کاهش دهد. تولیدکنندهای که بخشی از سرمایه خود را از محل استرداد مالیات دریافت میکند، نیاز کمتری به اخذ تسهیلات جدید خواهد داشت و این امر به کاهش هزینههای مالی و افزایش توان رقابتی او کمک میکند.