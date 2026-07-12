رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم افزایش ۱۰ برابری کود فسفات و پتاس نسبت به سال قبل، اما کشاورزان کماکان در تامین آن دچار چالش هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس وعده مسئولان مقرر شد کشاورزان کود اوره را با یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تامین کنند و امیدواریم اجرایی شود.

به گفته وی، کود فسفات و پتاسه به رغم افزایش ۱۰ برابری نسبت به سال قبل، اما کشاورزان در تامین آن دچار چالش هستند.

عالمی افزایش یک ساعته قطعی برق چاه های کشاورزی را یکی دیگر از چالش های پیش روی کشاورزان اعلام کرد و افزود: قطعی برق چاه های کشاورزی از ۵ ساعت به ۶ ساعت در روز بدان معناست که اولویت خاموشی اداره برق برای رفع ناترازی ها بخش کشاورزی است که این امر در کنار تامین سوخت به کشاورزان فشار آورده است که براین اساس تولید در شرایط فعلی سخت و دشوار است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: علی رغم آنکه مسئولان وزارت نیرو قول کاهش قطعی برق چاه های کشاورزی را داده بودند، اما افزایش قطعی برق چاه های کشاورزی از ۵ به ۶ ساعت جدای از خسارت وارده به الکتروپمپ ها و منصوبات کشاورزی و ریزش دیواره چاه ها، میزان تولید محصولات کشاورزی را ۳۰ درصد کاهش می دهد.