باشگاه خبرنگاران جو ان - ولیالله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان، از اصابت پرتابههای دشمن به سه شهرستان استان خوزستان خبر داد و اظهار کرد: بر اثر حمله دشمن به استان خوزستان در بامداد امروز یکشنبه، سه شهرستان آبادان، ماهشهر و هندیجان در این استان مورد اصابت قرار گرفت.
وی با بیان اینکه جزئیات تلفات و خسارات احتمالی متعاقباً اعلام خواهد شد، افزود: اخبار تکمیلی و جزییات تلفات بهزودی از طریق رسانههای رسمی به اطلاع عموم خواهد رسید.
معاون امنیتی استانداری خوزستان با تکذیب شایعات منتشرشده در فضای مجازی، تصریح کرد: متأسفانه اخباری مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان در فضای مجازی منتشر شده که این موضوع را بهشدت تکذیب میکنم. این اخبار ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند با هدف ایجاد تشویش در اذهان عمومی است.
حیاتی با تأکید بر برقراری امنیت کامل در استان، خاطرنشان کرد: امنیت کامل در استان خوزستان برقرار است و هیچ رخداد خاص امنیتی در هیچیک از شهرهای استان گزارش نشده است. نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در آمادهباش کامل هستند.
وی در پایان از مردم عزیز استان خوزستان خواست برای اطلاع از اخبار صحیح، تنها به رسانههای رسمی و معتبر توجه کنند و از توجه به شایعات و اخبار کذب در فضای مجازی پرهیز نمایند.
منبع: استانداری خوزستان