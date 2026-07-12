باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - طبق هشدار اضطراری پلیس کانادا در X، پنج نفر در پی یک حادثه تیراندازی در تورنتو در روز شنبه زخمی و دو نفر کشته شدند.

پلیس اعلام کرد که مأموران پنج نفر را که با جراحات ناشی از گلوله زخمی شده بودند، پیدا کردند. دو قربانی در محل حادثه جان باختند. وضعیت سایر قربانیان هنوز مشخص نیست.

به گزارش CTV News، این تیراندازی در میدتاون تورنتو در جریان جشنواره سالسا در سنت کلیر، یک جشنواره سالانه لاتین، رخ داد.

مقامات از مردم خواستند که از این منطقه دوری کنند و تمام دستورالعمل‌های پلیس را دنبال کنند تا تحقیقات و واکنش‌ها ادامه یابد. مارک کارنی، نخست وزیر کانادا در پستی در X گفت که از این تیراندازی "وحشت‌زده" شده است و گفت که پلیس در تلاش‌هایش برای دستگیری مسئولان این حادثه، حمایت کامل او را دارد.

او گفت: "دعا‌های من با خانواده‌هایی است که عزیزانشان را داغدار کرده‌اند، کسانی که در شرایط بحرانی هستند و همه کسانی که از این رویداد وحشتناک آسیب دیده‌اند. "

سخنگوی پلیس تورنتو از ارائه جزئیات بیشتر فراتر از اطلاعات منتشر شده در صفحه رسمی این اداره در X خودداری کرد.

منبع: رویترز