باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - تیم‌های آرژانتین و سوئیس در مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶، دیداری جذاب و پرهیجان را برگزار کردند که در نهایت با برتری ۳ بر یک آلبی‌سلسته به پایان رسید.

آرژانتین بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود در دقیقه ۱۰ توسط الکسیس مک‌آلیستر به گل نخست رسید تا نیمه اول را با برتری به پایان برساند.

سوئیس، اما در نیمه دوم دست از تلاش برنداشت و با ارائه نمایشی شجاعانه، در دقیقه ۶۷ توسط دن اندوی بازی را به تساوی کشاند. شرایط برای سوئیسی‌ها از دقیقه ۷۲ دشوارتر شد؛ جایی که بریل امبولو با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و تیمش ادامه مسابقه را ۱۰ نفره دنبال کرد.

با وجود برتری عددی آرژانتین، مقاومت سوئیس تا پایان ۹۰ دقیقه ادامه داشت و بازی به وقت‌های اضافه کشیده شد. در نهایت فشار مداوم شاگردان آرژانتین نتیجه داد و خولیان آلوارس در دقیقه ۱۱۲ گل دوم را به ثمر رساند. در حالی که سوئیس برای جبران جلو کشیده بود، لائوتارو مارتینز در دقیقه ۱۲۰ تیر خلاص را شلیک کرد تا آرژانتین با پیروزی ۳ بر یک جشن صعود به نیمه‌نهایی را برپا کند و به رؤیای قهرمانی نزدیک‌تر شود.