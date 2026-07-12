روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات دو کشور ادعا کرد وزیر خارجه آمریکا، عملاً امور مالی، توزیع منابع طبیعی و دولت ونزوئلا را کنترل می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده است که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، امور مالی ونزوئلا، توزیع منابع طبیعی و انتصاب سیاستمداران این کشور را کنترل می‌کند. 

این روزنامه به نقل از ده‌ها مقام و منابع نزدیک به دولت‌های هر دو کشور ادعا کرده است: «روبیو اکنون عملاً امور مالی ونزوئلا، توزیع منابع طبیعی و دولت آن را کنترل می‌کند.»

به نوشته این روزنامه، وزیر امور خارجه آمریکا به طور «عمیقی» در امور روزمره ونزوئلا درگیر است و از طریق واتساپ با دلسی رودریگز، ریاست‌جمهوری موقت این کشور، در تماس است. به گفته نیویورک تایمز، این دو به زبان اسپانیایی با یکدیگر پیام مبادله می‌کنند.

نیویورک تایمز همچنین مدعی شده است که روبیو بر اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ونزوئلا نظارت کرده و تصمیم می‌گیرد که چه کسانی «می‌توانند در این کشور تجارت کنند و چگونه». تیم روبیو مجوزهایی را برای شرکت‌هایی که مایل به تجارت در ونزوئلا هستند صادر می‌کند که آن‌ها را از تحریم‌ها معاف می‌کند.

این روزنامه گزارش داده است: «او (روبیو) صنعت نفت این کشور را دگرگون کرده و دسترسی شرکت‌های آمریکایی را افزایش داده است.... رودریگز انتصابات مهم دولتی مانند وزیر دفاع را برای او انجام می‌دهد.»

نیویورک تایمز همچنین ادعا کرده است که دولت ترامپ بر «حضور عمومی و اظهارات» دلسی رودریگز نظارت دارد. این روزنامه خاطرنشان کرده است که روبیو در ماه مه، پیش از اعلام رسمی مقامات این کشور آمریکای لاتین، از سفر فرستاده ریاست‌جمهوری ونزوئلا به هند خبر داده بود.

منبع: ریانووستی

برچسب ها: مارکو روبیو ، دولت ونزوئلا
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