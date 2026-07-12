شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از شور و حال حماسی مردم انقلابی شهرستان صالح آباد استان همدان در میدان مقاومت را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که سایه استکبار بر جهان سنگینی می‌کند، مزار مطهر شهدای صالح‌آباد بار دیگر به کانون عزم و استواری بدل شد. در مراسم باشکوه یکصد و سی و سومین خروش مردمی و میثاق با رهبری، حاضران با قرائت زیارت عاشورا و با نوای حزن‌انگیز، اما ایستادگی‌بخش کربلایی اکبر عقبا، دکلمه خوانی سرکار خانم فاطمه مهیا شرفخانی و اجرای کربلایی مرتضی یگانه، بر بیعت خونین خود با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند. این مراسم با حضور جمعی از مردم ولایت‌مدار، در حالی به پایان رسید که شعار «باید برخاست» همچون پژواکی از دل خون‌ها، بر آسمان شهر صالح‌آباد برخاست.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کتید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

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گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

گوشه‌هایی از ایستادگی مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات اقتدار و مقاومت

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برچسب ها: شهادت ، رهبر انقلاب اسلامی ایران ، سوژه خبری
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