باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ و صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود و داوطلبان باید مطابق اطلاعات درج‌شده روی کارت ورود به جلسه در حوزه امتحانی تعیین‌شده حضور یابند.

کارت شرکت در آزمون از فردا دوشنبه ۲۲ تیرماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود و داوطلبان باید با استفاده از اطلاعات شناسنامه‌ای یا اطلاعات ثبت‌نامی خود نسبت به دریافت و چاپ کارت اقدام کنند. همراه داشتن پرینت کارت ورود به جلسه به همراه اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار برای حضور در جلسه آزمون الزامی است.

سازمان سنجش تأکید کرد؛ داوطلبانی که به شماره پرونده، شماره داوطلبی یا کد پیگیری ثبت‌نام دسترسی ندارند، می‌توانند از طریق سامانه پاسخگویی اینترنتی این سازمان نسبت به بازیابی اطلاعات خود اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، داوطلبانی که علاوه بر رشته امتحانی اصلی، در یک رشته شناور نیز ثبت‌نام کرده‌اند، باید کارت مربوط به رشته دوم را نیز دریافت کنند. آزمون تمامی رشته‌های شناور بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ تیرماه برگزار خواهد شد.

همچنین آزمون کدرشته‌های آموزش زبان ژاپنی، زبان و ادبیات اردو، مهندسی طراحی محیط زیست، نمایش عروسکی و مجموعه موسیقی منحصراً در شهر تهران برگزار می‌شود و داوطلبان این رشته‌ها باید مطابق آدرس درج‌شده روی کارت در حوزه‌های امتحانی تهران حضور یابند.

سازمان سنجش از داوطلبان خواست پس از دریافت کارت، اطلاعات مندرج روی آن را به دقت بررسی کنند. در صورت وجود مغایرت در اطلاعات مربوط به معلولیت، داوطلبان باید روز چهارشنبه ۲۴ تیرماه با در دست داشتن گواهی تأیید معلولیت از سازمان بهزیستی به واحد‌های رفع نقص مراجعه کنند.

همچنین در صورت وجود اشکال در سایر اطلاعات از جمله رشته تحصیلی، محل تحصیل یا معدل دوره کارشناسی، امکان ویرایش اطلاعات از ۲۲ تا ۲۶ تیرماه از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش فراهم است.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که متقاضی اعمال گزینش در رشته‌های دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی هستند، باید هنگام تکمیل فرم انتخاب رشته در اواخر مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت این درخواست اقدام کنند.