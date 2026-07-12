باشگاه خبرنگاران جوان - داود نظری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست املش گفت: همزمان با فصل جوجه آوری پرندگان، پایشهای میدانی کارشناسان و محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان نشان میدهد که چند گونه ارزشمند پرندگان آبزی از جمله طاووسک، کشیم کوچک و چنگر نوکسرخ با موفقیت در آببندانهای این شهرستان زادآوری کردهاند.
او افزود: مشاهده آشیانهها، تخمها و جوجههای این گونهها، نشاندهنده مناسب بودن شرایط زیستگاهی، کیفیت مطلوب منابع آبی و امنیت نسبی این زیستگاهها برای تولیدمثل پرندگان آبزی است.
به گفته رئیس اداره محیط زیست املش، آببندانهای این شهرستان علاوه بر نقش مهم در تأمین آب کشاورزی، به عنوان زیستگاههایی ارزشمند، سهم قابل توجهی در حفظ و پایداری تنوع زیستی منطقه ایفا میکنند و هر ساله میزبان گونههای مختلف پرندگان بومی و مهاجر هستند.
نظری تصریح کرد: ثبت موفق جوجه آوری این گونهها، بیانگر اثربخشی اقدامات حفاظتی، همکاری جوامع محلی و اهمیت تداوم حفاظت از زیستگاههای طبیعی است؛ موضوعی که میتواند نقش مؤثری در تقویت جمعیت پرندگان آبزی و حفظ تعادل اکولوژیکی منطقه داشته باشد.
او ضمن ابراز خرسندی از این رخداد ارزشمند، از شهروندان، کشاورزان، طبیعتگردان و دوستداران محیط زیست خواست در فصل حساس جوجه آوری پرندگان، از نزدیک شدن به آشیانهها، ایجاد هرگونه سر و صدای غیرضروری، رهاسازی زباله، ورود بیمورد به نیزارها و سایر اقداماتی که موجب برهم خوردن آرامش و امنیت پرندگان میشود، خودداری کنند.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه ادارهکل حفاظت محیط زیست استان گیلان