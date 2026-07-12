مسئول تیم پیوند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی چهارمحال و بختیاری از ثبت هفتمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر پانته آ رمضان‌نژاد گفت:  اعضاء آرزو محمودیان چناری ۲۴ ساله از توابع شهرستان لردگان که دچار مرگ مغزی شده بود، اهداء گردید. 

وی افزود: آرزو محمودیان که در بیمارستان شهدا لردگان بستری شده بود پس‌از تأیید مرگ مغزی ایشان توسط تیم اهدا عضو و همچنین اخذ رضایت از خانواده فهیم و نوع دوستش به مرکز آموزشی درمانی آیت اله کاشانی شهرکرد اعزام و روز گذشته اعضا جداسازی و به بیماران نیازمند عضو اهدا گردید. 

 وی در پایان از همه خانواده‌های ایثارگر اهدا کننده عضو بیماران مرگ مغزی تقدیر و برای این عزیزان از درگاه خداوند صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت نمود.
 
گفتنی است: به منظور ترویج فرهنگ خداپسندانه اهدای عضو، علاقمندان می‌توانند از طریق نشانی اینترنتی به آدرس www.skums.ac.ir نسبت به تکمیل "فرم عضویت در خانواده بزرگ اهداکنندگان عضو" اقدام و یا با پیامک کردن کد ملی خود و کلمه اهدا به سرشماره ۳۴۳۲ کارت اهدای عضو را در کمتر از ۳۰ ثانیه دریافت نمایند.

البته داشتن کارت اهدای عضو، تنها به معنای رضایت بیمار برای اهدا می‌باشد و رضایت اولیای دم برای اهدای عضو الزامی است.

برچسب ها: اهدای عضو اهدای زندگی ، شهرکرد
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