رژیم صهیونیستی به بیش از ۵۰۰ هکتار از اراضی اشغالی کرانه باختری با دستورات نظامی تعرض کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کمیسیون استعمار و مقاومت دیوار فلسطین اعلام کرد که اسرائیل از ژانویه تاکنون ۴۹ دستور نظامی صادر کرده است که ۲۰۹۳ دونم (۵۱۷ هکتار) از زمینهای خصوصی فلسطینیان در کرانه باختری اشغالی را هدف قرار میدهد.
این کمیسیون اعلام کرد که این دستورات که تحت عنوان «اقدامات امنیتی» صادر شدهاند، رسماً زمین را مصادره یا مالکیت را منتقل نمیکنند. با این حال، آنها محدودیتهای قانونی و فیزیکی گستردهای را با اجازه حذف یا هرس درختان، محدود کردن دسترسی به زمین و جلوگیری از کشت آن اعمال میکنند.
این کمیسیون گفت که این اقدامات عمدتاً در اطراف شهرکهای اسرائیلی، جادههای شهرکسازی، دیوار حائل و اماکن نظامی متمرکز شدهاند و عملاً کنترل اسرائیل بر زمینهای فلسطینی را بدون تغییر رسمی مالکیت گسترش میدهند.
به گفته این کمیسیون، اسرائیل در طول سال ۲۰۲۵، ۴۷ دستور شامل ۱۶۱۳ دونم صادر کرده است، در حالی که در نیمه اول سال ۲۰۲۶، ۴۹ دستور مربوط به ۲۰۹۳ دونم صادر شده است.
این کمیسیون اعلام کرد که این افزایش نشان دهنده استفاده روزافزون از چنین دستورات نظامی برای گسترش زیرساختهای مربوط به شهرکسازی و تشدید محدودیتها بر دسترسی فلسطینیان به زمینهایشان است.
گزارش نیمسالانه این کمیسیون حاکی از آن است که اشغالگران اسرائیلی در نیمه اول سال ۲۰۲۶، ۳۴۸۸ حمله در کرانه باختری اشغالی انجام دادهاند، از جمله حمله به جوامع فلسطینی، آتشسوزی، تیراندازی، تصرف زمین و ایجاد پایگاههای شهرکسازی.
صلح اکنون، یک سازمان دیدهبان ضد شهرکسازی اسرائیلی، تخمین میزند که ۵۰۰۰۰۰ اشغالگر اسرائیلی علاوه بر ۲۵۰۰۰۰ نفر در قدس شرقی اشغالی، در کرانه باختری اشغالی زندگی میکنند.
از زمان آغاز نسلکشی در نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳، کرانه باختری شاهد تشدید حملات نظامی اسرائیل و خشونت اشغالگران بوده است که طبق آمار رسمی فلسطینی، منجر به شهادت حداقل ۱۱۷۵ فلسطینی، زخمی شدن ۱۲۹۱۹ نفر، آوارگی ۳۳۰۰۰ نفر و دستگیری نزدیک به ۲۴۰۰۰ نفر شده است.
منبع: آناتولی