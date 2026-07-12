وزیر راه و شهرسازی گفت: کریدور‌های ایران می‌تواند بازده ترانزیت اعضای بریکس را چند برابر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی،  با تأکید بر جایگاه راهبردی ایران در اتصال کریدورهای بین‌المللی، گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است با تکیه بر موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساخت‌های حمل‌ونقلی خود، به‌عنوان پل ارتباطی امن، پایدار و کم‌هزینه برای زنجیره‌های تأمین کشورهای عضو بریکس در سه بخش ریلی، جاده‌ای و دریایی ایفای نقش کند.

صادق اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران از شعار امسال بریکس با عنوان «ساختن برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری» حمایت کامل می‌کند، زیرا این چهار مفهوم دقیقاً همان ویژگی‌هایی است که شبکه حمل‌ونقل ایران می‌تواند به شرکای خود ارائه دهد.

وی با اشاره به جایگاه جغرافیایی ایران افزود: تنها کشور در گروه بریکس و حتی در منطقه غرب آسیا هستیم که به‌صورت همزمان در هر سه محور مهم حمل‌ونقل اوراسیا قرار گرفته و این محورها را به خلیج فارس، دریای عمان و آب‌های آزاد جهان متصل می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این ظرفیت‌ها گفت: محور شمال ـ جنوب، روسیه و دریای خزر را از طریق ایران به خلیج فارس و هند متصل می‌کند که همان کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب است و تمامی اعضای بریکس از منافع اقتصادی آن بهره‌مند می‌شوند.

وی ادامه داد: محور شرق ـ غرب نیز چین و آسیای مرکزی را از طریق سرخس و اینچه‌برون به ارومیه و سپس استانبول متصل می‌کند و مکملی رقابتی برای مسیرهای طولانی‌تر دریایی و زمینی به شمار می‌رود.

صادق همچنین به محور خلیج فارس ـ دریای سیاه اشاره کرد و گفت: این مسیر از بنادر خلیج فارس تا کریدور ارس و سپس دریای سیاه امتداد دارد و جایگزینی برای آن بدون حضور ایران به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های ایران اظهار داشت: شاید بی‌دلیل نباشد که طی ماه‌های اخیر مزیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد ایران و به‌ویژه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی کشور که پیونددهنده ملت‌ها و تمدن‌ها هستند، هدف حملات غیرقانونی و غیرانسانی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در حقیقت این حملات، پیوندهای ترانزیتی، کریدوری و تمدنی را هدف قرار داده بود. در این مدت جان انسان‌هایی از دست رفت، زیرساخت‌هایی آسیب دید و مردم ایران پیامدهای اقداماتی را تحمل کردند که آشکارا ناقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و حاکمیت کشورها بود.

صادق تأکید کرد: ایران با بیش از شش هزار سال سابقه تمدنی همچنان استوار و سربلند ایستاده و تمدن پارسی همواره پایدار خواهد ماند، حتی زمانی که بحران‌های امروز به فراموشی سپرده شوند.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: با وجود حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های مواصلاتی، همه این زیرساخت‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و ترمیم شدند و جریان حمل‌ونقل در مسیرهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب بدون وقفه برقرار شد.

وی این اقدام را نشانه تعهد جمهوری اسلامی ایران به حفظ پایداری جریان حمل‌ونقل در تمامی مسیرهای مواصلاتی و پایبندی به توافقات بین‌المللی دانست.

صادق در ادامه مهم‌ترین مسیرهای ترانزیتی ایران را تشریح کرد و گفت: مسیر مسکو ـ بمبئی از طریق باکو، آستارا، رشت، تهران و بندرعباس ستون فقرات کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: مسیر خرگوس ـ استانبول نیز از طریق سرخس، تهران و ارومیه، محور اصلی کریدور شرق ـ غرب است؛ مسیری که ایران همچنان در آن نقش تاریخی خود در جاده ابریشم را ایفا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی همچنین مسیر بندرعباس تا بنادر دریای سیاه از طریق تبریز و کریدور ارس را از دیگر مسیرهای راهبردی دانست و گفت: این کریدور برای نخستین‌بار بازارهای خلیج فارس را به‌صورت منسجم به بنادر دریای سیاه و اروپا متصل می‌کند.

 ایران حلقه اتصال اعضای بریکس به بازارهای منطقه‌ای

صادق با اشاره به منافع اعضای بریکس از توسعه کریدورهای عبوری از ایران اظهار داشت: روسیه از طریق ایران به یک مسیر جنوبی مطمئن برای دسترسی به اقیانوس هند دست می‌یابد.

وی ادامه داد: هند نیز از طریق بندرعباس و چابهار به کریدور شمال ـ جنوب متصل شده و در مقیاسی گسترده به آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا دسترسی پیدا می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی افزود: چین نیز از طریق ایران به یک شبکه ترانزیتی کاملاً باز و مستقیم برای ارتباط با اروپا دست خواهد یافت و کشورهای آسیای مرکزی نیز کوتاه‌ترین مسیر خود به آب‌های آزاد را از طریق ایران به دست می‌آورند.

وی تأکید کرد: به بیان دیگر، تمامی اعضای حاضر در این نشست از طریق ایران به بازارها و جغرافیای پیرامونی متصل خواهند شد.

چهار پیشنهاد ایران به گروه کاری حمل‌ونقل بریکس

صادق در ادامه چهار پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران را برای توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی در بریکس مطرح کرد.

وی گفت: نخست، ایران پیشنهاد می‌کند کشورهای عضو بریکس راه‌آهن رشت ـ آستارا و بندر چابهار را به‌عنوان پروژه‌های شاخص در چارچوب همکاری زنجیره‌های تأمین و لجستیک بریکس به رسمیت بشناسند.

وی دومین پیشنهاد را تشکیل شورای دائمی هماهنگی کریدورها عنوان کرد و افزود: این شورا با رفع موانع غیر‌فیزیکی، تبادل الکترونیکی اسناد و تسهیل عبور بدون توقف کالا، می‌تواند کارآمدی شبکه لجستیکی بریکس را افزایش دهد.

وزیر راه و شهرسازی سومین پیشنهاد ایران را توسعه مشترک «کریدور سبز» در شبکه لجستیکی بریکس و تبادل اطلاعات و دانش در حوزه حمل‌ونقل پایدار دانست و گفت: این اقدام می‌تواند به کاهش آثار منفی تغییرات اقلیمی کمک کند.

وی همچنین چهارمین پیشنهاد ایران را بررسی ادغام کریدورهای چندمنظوره شامل شبکه‌های برق و مسیرهای فیبر نوری در کنار مسیرهای حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: این اقدام، ترانزیت را به یک پلتفرم چندبخشی تبدیل کرده و بازده اقتصادی آن را برای همه اعضا چند برابر خواهد کرد.

صادق در پایان با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی با اعضای بریکس گفت: ایران آماده است با کریدورهایی باز، به‌عنوان پل ارتباطی امن، پایدار و ارزان در تأمین نیاز زنجیره‌های تأمین بریکس در محورهای مختلف اوراسیا ایفای نقش کند و مشتاق است همکاری با هند، روسیه، چین و سایر شرکای بریکس را به توافق‌های عملی و ملموس تبدیل کند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
راه آهن شيراز بوشهر عسلویه به فراموشی سپرده شده است
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۱ تير ۱۴۰۵
ما شاالله خانم وزیر بچه های راهسازی و حمل و نقل امیدواریم کوتاهی در سو مدیریت و یا ناکارآمدی عوامل اجرایی در بدنه این سازمان هم اگر هست بر طرف بشه تا به حال که ماشاالله دارید
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