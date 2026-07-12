اسحاق دار، وزیر خارجه، و شاهزاده فیصل بن فرحان نسبت به حملات اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار ازسرگیری مذاکرات شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پاکستان و عربستان سعودی روز شنبه خواستار ازسرگیری مذاکرات آمریکا و ایران و احیای تلاش‌های میانجی‌گری شدند، پس از آنکه حملات تازه آمریکا و ایران در خلیج فارس، نقشه راهی را که با میانجی‌گری پاکستان برای دستیابی به توافقی پایدار بین واشنگتن و تهران تدوین شده بود، با تهدید مواجه کرد.

این درخواست طی یک تماس تلفنی بین اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، و شاهزاده فیصل بن فرحان، همتای سعودی او، مطرح شد، چند روز پس از آنکه آمریکا حملات هوایی تازه‌ای علیه ایران انجام داد و تهران نیز با هدف‌گیری منافع آمریکا در سراسر خاورمیانه تلافی کرد. این دو رهبر نسبت به تشدید اوضاع علی‌رغم امضای تفاهم‌نامه اسلام‌آباد بین آمریکا و ایران در ماه گذشته، ابراز نگرانی عمیق کردند.

آخرین دور تشدید تنش، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد را که ماه گذشته برای هدایت آمریکا و ایران به سمت توافق نهایی ظرف ۶۰ روز امضا شده بود، تحت فشار جدیدی قرار داده است.

وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه‌ای اعلام کرد: «عالیجناب شاهزاده فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر امور خارجه، تماس تلفنی از سوی جناب اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پاکستان، دریافت کردند.»

در این بیانیه آمده است: «در این تماس، آخرین تحولات در پرتو تشدید اوضاع در منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.» همچنین تأکید شد که «بر اهمیت حمایت از تلاش‌های میانجی‌گری، ازسرگیری مذاکرات آمریکا و ایران، مهار تنش‌ها و به کارگیری تمام تلاش‌های لازم برای دستیابی به راه‌حل‌های جامع و مسالمت‌آمیز که امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی را ارتقا می‌دهد، تأکید کردند.»

به گزارش بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه، سناتور محمد اسحاق دار، روز شنبه تماس تلفنی با شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، داشت و در مورد تحولات اخیر در منطقه تبادل نظر کرد.

آن‌ها تاکید کردند که درگیری مجدد به نفع هیچ‌کس نیست و تلاش‌ها برای صلح و ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کند. معاون نخست‌وزیر بار دیگر بر درخواست پاکستان از همه طرف‌ها برای اعمال حداکثر خویشتن‌داری و فرصت و زمان لازم را به تلاش‌های میانجی‌گری برای دستیابی به نتیجه‌ای مسالمت‌آمیز و معنادار، تأکید کرد.

وزیر امور خارجه عربستان نیز دیدگاه پادشاهی را در مورد تلاش‌های دیپلماتیک در جریان بیان کرد و بر اهمیت کاهش تنش و ادامه گفت‌وگو تأکید نمود. این دو رهبر همچنین توافق کردند که در تماس نزدیک باقی بمانند.

منبع: نیشن

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، پاکستان و عربستان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۳:۲۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
فقط باید کاخ سفید را موشک باران کرد وتمام عشق من ایران جاودان ایران
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی باغیرت
۱۰:۳۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
پاکستان و عربستان خیلی غلط کردن .چقد این نوچه های آمریکایی شبیه خوشون هستن .پررو و نادان و بی غیرت...
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۰ ۲۱ تير ۱۴۰۵
پاکستان اگر بیل زنه،باغچه خودشو بیل بزنه.چرا دائم به افغانستان حمله می کنه؟ اون وقت واسه ما شده میانجی. عربستان هم غلط کرد با نظر دادنش
۰
۴
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