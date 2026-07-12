معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با همکاری دستگاه‌های اجرایی از ۴هزار دستگاه اتوبوس ۳هزار و۳۰۰ دستگاه محقق شد.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور از تحقق بخش عمده برنامه تأمین ناوگان اتوبوسی برای خدمات‌رسانی در  مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد گفت: در مجموع حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از طریق دستگاه‌های مختلف برای این منظور تأمین و به شبکه حمل‌ونقل اضافه شد.

 اکبری اظهار کرد: در این زمینه پیگیری‌های لازم انجام شد و در مجموع یک‌هزار و ۳۰۰ دستگاه اتوبوس از سوی صنایع، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مختلف کشور تأمین شد.

وی افزود: همچنین ستاد کل نیروهای مسلح نیز تأمین یک‌هزار دستگاه اتوبوس را از طریق زیرمجموعه‌های خود شامل فراجا، سپاه و شرکت‌های وابسته در دستور کار قرار داد که بخش عمده این تعهد نیز محقق شد و این ناوگان در شبکه حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گرفت.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور ادامه داد: اگر مجموع اتوبوس‌های تأمین‌شده را محاسبه کنیم، می‌توان گفت حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دستگاه از برنامه ابلاغی محقق شده است.

اکبری با اشاره به اینکه انتظار اولیه تحقق کامل برنامه پیش‌بینی‌شده بود، تصریح کرد: در جریان پیگیری‌ها مشخص شد برخی دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، تکلیف خود را از طریق تأمین اتوبوس‌های درون‌شهری انجام داده‌اند. این اتوبوس‌ها برای جابه‌جایی مسافران از پایانه‌های برون‌شهری به مقاصد داخل شهرها، از جمله انتقال مسافران از پایانه‌های تهران به مصلی و خیابان آزادی، به کار گرفته شدند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان وزارت صمت اعلام کردند که امکان تأمین اتوبوس برون‌شهری را نداشته‌اند و به جای آن، ناوگان درون‌شهری را در اختیار این طرح قرار داده‌اند.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور در پایان با بیان اینکه این نخستین سال اجرای چنین برنامه‌ای بوده است، گفت: عملکرد دستگاه‌ها و نحوه اجرای تعهدات در روزهای آینده به‌صورت دقیق ارزیابی و جمع‌بندی خواهد شد.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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