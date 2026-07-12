باشگاه خبرنگاران جوان - احمد مهدوی رییس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی البرز از جان باختن یک نفر و مصدومیت هفت سرنشین در پی برخورد چهار دستگاه خودرو در مهرشهر کرج خبر داد. این حادثه شامگاه شنبه در کمربندی مهرشهر کرج رخ داد که بلافاصله تیم های اورژانس در محل حادثه حضور یافتند.

وی ادامه داد: مصدومان این حادثه به بیمارستانهای کرج انتقال یافتند.

همچنین سعید قدمی معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در تشریح جزییات این حادثه گفت که یک دستگاه خودروی برلیانس پس از انحراف از مسیر و ورود به لاین مقابل کمربندی با خودروهای سمند، رانا و پژو ۲۰۶ برخورد کرد که بر اثر این حادثه، هدایت‌کننده خودروی برلیانس جان خود را از دست داد و سه سرنشین این خودرو مصدوم شدند.

وی ادامه داد: همچنین بر اثر شدت برخورد، هدایت‌کننده و سرنشین خودروهای سمند،پژو ۲۰۶ و رانا مصدوم و در داخل این خودرو ها محبوس شدند که آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی امداد و نجات، افراد محبوس را رهاسازی و برای ادامه روند درمان تحویل عوامل اورژانس دادند.

قدمی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از انجام عملیات امدادرسانی نسبت به ایمن‌سازی کامل محل حادثه اقدام کردند.

معاون عملیات و امور ایستگاه‌های سازمان بیان کرد: برای امدادرسانی به این حادثه، ۱۷ نفر نیروی عملیاتی به همراه پنج دستگاه خودروی امدادی به محل اعزام شدند.

بامداد روز گذشته نیز براثر برخورد یک دستگاه پژوپارس با ستون برق و درخت در کرج راننده خودرو در دم جان سپرد و یک نفر دیگر مجروح شد.