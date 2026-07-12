کاپیتان تیم ملی فوتبال جوانان، ضمن اشاره به قرارگیری در گروهی سخت، با تکیه بر غیرت ایرانی برای کسب سهمیه جام ملت‌های آسیا و شاد کردن دل مردم تلاش می‌کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان- امیرمهدی مقصودی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اردوی ترکیه اظهار کرد: در طول یک سال اخیر با تیم ملی امید نیز برای اردو‌های آماده‌سازی به کشور‌های مختلفی مانند امارات، قرقیزستان و عربستان سفر کردم و باید بگویم خوشبختانه در این مدت فدراسیون فوتبال نگاه ویژه‌ای به تیم‌های پایه داشته است که می‌تواند فرصت خوبی برای رشد و پیشرفت بازیکنان رده‌های سنی مختلف باشد. در این اردو نیز تیم‌های ملی جوانان و امید با پرواز چارتر راهی ترکیه شدند و هر دو تیم در کمپ‌های بسیار مناسبی مستقر شده‌اند که می‌تواند کمک زیادی به آمادگی آنها برای رقابت‌های پیش‌رو کند.

وی ادامه داد: درباره شرایط تیم نیز باید بگویم خوشبختانه پس از انتخاب قاسم حدادی‌فر به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان، در یک ماه اخیر اردو‌های فشرده‌ای برگزار کرده‌ایم. کادر فنی و بازیکنان بی‌وقفه در تلاش هستند تا با توجه به فرصت محدودی که تا مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا باقی مانده است، به بهترین شکل آماده شویم.

کاپیتان تیم ملی جوانان در اردوی ترکیه با اشاره به سطح رقبای این تیم در گروه C مقدماتی جام ملت‌های آسیا عنوان کرد: با توجه به تجربه‌ای که از حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا دارم، با اطمینان می‌گویم نباید هیچ تیمی را در آسیا دست‌کم گرفت. همه تیم‌های قاره در حال پیشرفت هستند. بیشتر بازیکنان تیم ملی کره شمالی همان نفراتی هستند که در رده نوجوانان تا مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی صعود کردند. تیم فلسطین نیز بازیکنانی دارد که در اروپا تمرین و بازی می‌کنند. ویتنام هم در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و اکنون میزبان مسابقات است.

مقصودی تأکید کرد: همین موضوع نشان می‌دهد در چه گروه سختی قرار گرفته‌ایم. همه تیم‌های گروه ما قدرتمند هستند، اما روی پیراهن ما نام و نشان ایران حک شده است؛ کشوری که سربازانش همواره نشان داده‌اند در سختی‌ها با تمام جان و توان برای آن می‌جنگند. ما هم اکنون سربازان تیم ملی جوانان هستیم و لحظه‌ای از تلاش برای بالا بردن پرچم ایران دست نمی‌کشیم.

وی با اشاره به لزوم برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای آماده‌سازی این تیم توضیح داد: قرار است در این اردو دیدار‌های دوستانه‌ای مقابل تیم‌های باشگاهی خوب برگزار کنیم که می‌تواند به آمادگی بیشتر ما کمک کند. هرچه بازی‌های تدارکاتی بیشتری برگزار کنیم، به آمادگی بیشتری خواهیم رسید. امیدوارم با تدابیر فدراسیون فوتبال بتوانیم در کمتر از دو ماه باقی‌مانده تا آغاز مرحله مقدماتی، بازی‌های بیشتری برگزار کنیم.

دروازه‌بان تیم ملی جوانان در پایان گفت: باید از زحمات قاسم حدادی‌فر و همکارانش در این مدت تشکر کنم. آنها بی‌وقفه در حال تلاش هستند تا تیم با بهترین شرایط ممکن راهی ویتنام شود. همچنین از زحمات حامد پاک‌سیما، مربی اختصاصی دروازه‌بان‌های تیم، نیز قدردانی می‌کنم. امیدوارم بتوانیم با همدلی و تلاش همه اعضای تیم، نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کنیم تا دل مردم شاد شود. از هواداران هم می‌خواهم مثل همیشه با دعای خیر و حمایت خود کنار تیم ملی جوانان باشند تا با انگیزه بیشتری در مسابقات حاضر شویم. هدف همه ما صعود به جام ملت‌های آسیا و ارائه نمایشی شایسته از فوتبال ایران است.

برچسب ها: تیم ملی ، جام ملت ها
خبرهای مرتبط
اعلام زمان بازی دوستانه تیم ملی امید ایران و کایسری اسپور ترکیه
عبدی: آسیا به فوتبال ایران یک جام بدهکار است
بازیکن پرسپولیس از تیم ملی خط می‌خورد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
سرمربی سنگال اخراج شد
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
آخرین اخبار
دیگو فورلان سرمربی اروگوئه شد
دومین قهرمانی پیاپی یانیک سینر در مسابقات ویمبلدون
پیروزی تیم ملی امید مقابل کایسری‌اسپور
والیبال نشسته قهرمانی جهان/ پیروزی قاطع ایران مقابل بوسنی
اینفانتینو: ۶۴ تیمی شدن جام جهانی در دست بررسی است
پیام مهدی تارتار پس از جدایی ۴ ستاره پرسپولیس + عکس
زورخانه های کشور نیاز به حمایت جدی دارند/ هیچکدام از وعده ها تاکنون محقق نشده است
از ابقای امیر قلعه‌نویی روی نیمکت تیم ملی تا ماجرای جدایی کاپیتان پرسپولیس + فیلم
پایان کار جودوکاران ایران در جام آسیا با کسب دو نشان نقره و برنز
یک طلا و یک برنز شطرنج‌بازان کشورمان در مسابقات بین‌المللی باتومی
نگاه ویژه استقلالی‌ها به میزبانی از حریفان آسیایی در تاجیکستان
استقلالی‌ها پیگیر حضور نازون در تهران شدند
استقلال برای حل پرونده جنپو وارد مذاکره شد
دریاچه آزادی میزبان نیم‌فصل دوم لیگ کانوپولوی آقایان
گودرزی: به دنبال احیای فنون اصیل کشتی ایرانی هستیم
تغییر در ساختار پرسپولیس؛ خلیلی سرپرست تیم شد
گزینه‌های میزبانی استقلال در آسیا مشخص شد
سرمربی سنگال اخراج شد
انتصاب سرمربی تیم ملی پاراتیراندازی
دومین برد دختران والیبال نشسته ایران در مسابقات قهرمانی جهان
زمان بازگشت طارمی و تمرینات المپیاکوس مشخص شد
ابوالفضل محمودی به مدال برنز جودو کاپ آسیا رسید
علیزاده: باید کیفیت والیبال ایران را به رخ حریفان آسیایی بکشیم
عطایی: تیم ملی در مسیر رشد است/ با انتقادهای زودهنگام تمرکز بازیکنان را نگیریم
استارت تیم ملی نوجوانان با پیروزی مقتدرانه مقابل فیلیپین در قهرمانی آسیا
میلاد سرلک به فولاد خوزستان پیوست
آغاز اردوی آماده سازی تیم ملی راگبی بانوان در راه مسابقات آسیایی چین
تقوی: حمایت از پیاتزا تا المپیک ۲۰۲۸ قطعی است
برنامه هفته پایانی لیگ ملت‌ها والیبال
حاج‌اسبویی: هدف‌مان قهرمانی در ناگویا و رسیدن به المپیک است+فیلم