باشگاه خبرنگاران جوان- امیرمهدی مقصودی درباره وضعیت تیم ملی فوتبال جوانان ایران در اردوی ترکیه اظهار کرد: در طول یک سال اخیر با تیم ملی امید نیز برای اردو‌های آماده‌سازی به کشور‌های مختلفی مانند امارات، قرقیزستان و عربستان سفر کردم و باید بگویم خوشبختانه در این مدت فدراسیون فوتبال نگاه ویژه‌ای به تیم‌های پایه داشته است که می‌تواند فرصت خوبی برای رشد و پیشرفت بازیکنان رده‌های سنی مختلف باشد. در این اردو نیز تیم‌های ملی جوانان و امید با پرواز چارتر راهی ترکیه شدند و هر دو تیم در کمپ‌های بسیار مناسبی مستقر شده‌اند که می‌تواند کمک زیادی به آمادگی آنها برای رقابت‌های پیش‌رو کند.

وی ادامه داد: درباره شرایط تیم نیز باید بگویم خوشبختانه پس از انتخاب قاسم حدادی‌فر به عنوان سرمربی تیم ملی جوانان، در یک ماه اخیر اردو‌های فشرده‌ای برگزار کرده‌ایم. کادر فنی و بازیکنان بی‌وقفه در تلاش هستند تا با توجه به فرصت محدودی که تا مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا باقی مانده است، به بهترین شکل آماده شویم.

کاپیتان تیم ملی جوانان در اردوی ترکیه با اشاره به سطح رقبای این تیم در گروه C مقدماتی جام ملت‌های آسیا عنوان کرد: با توجه به تجربه‌ای که از حضور در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا دارم، با اطمینان می‌گویم نباید هیچ تیمی را در آسیا دست‌کم گرفت. همه تیم‌های قاره در حال پیشرفت هستند. بیشتر بازیکنان تیم ملی کره شمالی همان نفراتی هستند که در رده نوجوانان تا مرحله یک‌هشتم نهایی جام جهانی صعود کردند. تیم فلسطین نیز بازیکنانی دارد که در اروپا تمرین و بازی می‌کنند. ویتنام هم در سال‌های اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و اکنون میزبان مسابقات است.

مقصودی تأکید کرد: همین موضوع نشان می‌دهد در چه گروه سختی قرار گرفته‌ایم. همه تیم‌های گروه ما قدرتمند هستند، اما روی پیراهن ما نام و نشان ایران حک شده است؛ کشوری که سربازانش همواره نشان داده‌اند در سختی‌ها با تمام جان و توان برای آن می‌جنگند. ما هم اکنون سربازان تیم ملی جوانان هستیم و لحظه‌ای از تلاش برای بالا بردن پرچم ایران دست نمی‌کشیم.

وی با اشاره به لزوم برگزاری بازی‌های تدارکاتی برای آماده‌سازی این تیم توضیح داد: قرار است در این اردو دیدار‌های دوستانه‌ای مقابل تیم‌های باشگاهی خوب برگزار کنیم که می‌تواند به آمادگی بیشتر ما کمک کند. هرچه بازی‌های تدارکاتی بیشتری برگزار کنیم، به آمادگی بیشتری خواهیم رسید. امیدوارم با تدابیر فدراسیون فوتبال بتوانیم در کمتر از دو ماه باقی‌مانده تا آغاز مرحله مقدماتی، بازی‌های بیشتری برگزار کنیم.

دروازه‌بان تیم ملی جوانان در پایان گفت: باید از زحمات قاسم حدادی‌فر و همکارانش در این مدت تشکر کنم. آنها بی‌وقفه در حال تلاش هستند تا تیم با بهترین شرایط ممکن راهی ویتنام شود. همچنین از زحمات حامد پاک‌سیما، مربی اختصاصی دروازه‌بان‌های تیم، نیز قدردانی می‌کنم. امیدوارم بتوانیم با همدلی و تلاش همه اعضای تیم، نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کنیم تا دل مردم شاد شود. از هواداران هم می‌خواهم مثل همیشه با دعای خیر و حمایت خود کنار تیم ملی جوانان باشند تا با انگیزه بیشتری در مسابقات حاضر شویم. هدف همه ما صعود به جام ملت‌های آسیا و ارائه نمایشی شایسته از فوتبال ایران است.