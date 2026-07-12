باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - رئیس اسبق سازمان صدا و سیما گفت: من شخصاً شاهد تضادِ زیبایی در شخصیت رهبر شهید انقلاب بودم؛ ایشان هم‌زمان هم روحیه‌ای بسیار جدی و شجاع داشت و هم لطافتی هنرمندانه که به ندرت در یک نفر جمع می‌شود. من حتی در مسائل تخصصی، مثل مدیریت منابع شبکه‌های تلویزیونی، با ایشان اختلاف‌نظر داشتم؛ اما نکته‌ اصلی این بود که ایشان با دیدن داده‌های جدید وقتی متوجه تغییر شرایط شدند، با سعه‌صدر و منطقِ کارشناسی از طرح من حمایت کردند؛ حمایتی که در نهایت منجر به افزایش چشمگیر تعداد شبکه‌های تلویزیونی شد.