باشگاه خبرنگاران جوان - آیات ۱۶ تا ۲۳ سوره فتح، پیروزی جبهه حق را نه یک آرزو، بلکه وعدهای الهی معرفی میکند. قرآن با یادآوری سنتهای تغییرناپذیر خداوند، تأکید دارد که هرگاه مؤمنان با ایمان، اطاعت و استقامت در میدان بمانند، نصرت الهی فرا میرسد و هیچ قدرتی توان تغییر این وعده را نخواهد داشت.
آیات ۱۶ تا ۲۳ سوره فتح، ادامه ماجرای کسانی است که در جریان حرکت پیامبر (ص) به سوی حدیبیه از همراهی با رسول خدا (ص) سر باز زدند.
تفسیر المیزان این بخش را تنها گزارشی تاریخی نمیداند، بلکه آن را قانونی دائمی برای سنجش صداقت ایمان معرفی میکند قانونی که نشان میدهد ایمان حقیقی، در لحظههای سخت و میدان عمل آشکار میشود، نه در ادعا و شعار. این آیات از یک سو فرصت دوبارهای برای بازگشت افراد سستعنصر فراهم میکند و از سوی دیگر وعده نصرت الهی را برای مؤمنان راستین به تصویر میکشد.
آزمونی دوباره برای مدعیان ایمان
خداوند در آغاز این بخش میفرماید که «قُلْ لِلْمُخَلَّفِینَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ...» یعنی به کسانی که از همراهی پیامبر (ص) خودداری کردند، بگو بهزودی برای نبرد با قومی نیرومند و جنگاور فراخوانده خواهید شد.
این دعوت، فرصتی تازه برای اثبات صداقت افراد است. کسانی که در حدیبیه با بهانههای مختلف از حضور در کنار پیامبر (ص) شانه خالی کردند، اکنون دوباره در معرض آزمون قرار میگیرند. معیار، نه سخن و ادعا، بلکه اطاعت عملی از فرمان الهی است.
خداوند نتیجه این آزمون را روشن بیان میکند «فَإِن تُطِیعُوا یُؤْتِکُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا کَمَا تَوَلَّیْتُمْ مِن قَبْلُ یُعَذِّبْکُمْ عَذَابًا أَلِیمًا»؛ اگر اطاعت کنید، پاداش نیک خواهید داشت و اگر مانند گذشته روی برگردانید، گرفتار عذابی دردناک خواهید شد.
از نگاه المیزان، این بیان نشان میدهد که در توبه و جبران بسته نیست؛ اما فرصتهای الهی همیشگی نیستند و انسان باید از آزمونهای پیشرو برای اصلاح گذشته بهره ببرد.
عدالت الهی، تفاوت میان ناتوانی و بهانهجویی
پس از هشدار به متخلفان، قرآن بلافاصله از گروه دیگری سخن میگوید، کسانی که واقعاً توان حضور در میدان را ندارند. آیه ۱۷ میفرماید که «لَیْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِیضِ حَرَجٌ...»
علامه طباطبایی این آیه را نشانهای از عدالت دقیق اسلام میداند. خداوند هرگز افراد را فراتر از توانشان مکلف نمیکند. نابینا، بیمار یا فرد دارای ناتوانی جسمی، مسئولیتی همانند یک فرد سالم ندارد، اما کسانی که با وجود توانایی، از انجام وظیفه سر باز میزنند، نمیتوانند خود را پشت عذرهای ساختگی پنهان کنند.
در حقیقت، قرآن میان «عذر واقعی» و «بهانه» مرزی روشن ترسیم میکند. این تفاوت، یکی از اصول مهم عدالت الهی در نظام تکلیف است.
رضایت خدا بزرگترین سرمایه مؤمنان
در ادامه، قرآن بار دیگر به حادثه مهم بیعت رضوان بازمیگردد و میفرماید که «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ...»
رضایت الهی در این آیه، نتیجه آگاهی خداوند از حقیقت ایمان مؤمنان است؛ چنانکه ادامه آیه میفرماید: «فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ»؛ خدا آنچه را در دلهای آنان بود، میدانست. به همین دلیل، خداوند آرامش را بر دلهای آنان نازل کرد «فَأَنزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ» و پاداش این صداقت را نیز با وعده «وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِیبًا» بیان کرد.
سکینه الهی تنها آرامش روانی نیست، بلکه اطمینان قلبی و ثباتی است که انسان را در سختترین میدانها از تردید و اضطراب نجات میدهد. همین آرامش، زمینه پیروزیهای بزرگ بعدی مسلمانان را فراهم ساخت.
پیروزی فقط غنیمت نیست
آیات بعدی از «مَغَانِمَ کَثِیرَةً یَأْخُذُونَهَا» سخن میگوید غنیمتهای فراوانی که نصیب مؤمنان خواهد شد. اما المیزان یادآور میشود که مقصود قرآن تنها دستاوردهای اقتصادی نیست.
پیروزی حقیقی، ثمره اطاعت از خدا و استقامت در مسیر حق است. غنیمتها تنها بخشی از آثار این پیروزیاند، نه هدف اصلی آن. قرآن میخواهد نگاه مؤمنان را از منافع مادی فراتر ببرد و نشان دهد که نصرت الهی، محصول ایمان و اخلاص است.
به همین دلیل، در ادامه میفرماید خداوند دست دشمنان را از مسلمانان کوتاه کرد و این رخداد را «آیَةً لِّلْمُؤْمِنِینَ» قرار داد؛ نشانهای برای تقویت ایمان و یقین اهل حق.
وعدهای که هیچ قدرتی توان تغییر آن را ندارد
پایان این بخش از سوره فتح، تصویری از سنتهای همیشگی خداوند در حمایت از جبهه حق ارائه میدهد. خداوند میفرماید اگر دشمنان با شما وارد جنگ میشدند، شکست میخوردند و پشتیبانی نمییافتند: «وَلَوْ قَاتَلَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ...»
سپس این حقیقت را به یک قانون دائمی تبدیل میکند: «سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِیلًا».
سنت الهی، قانونی ثابت و تغییرناپذیر است؛ هرگاه جامعهای با ایمان، اخلاص، اطاعت و استقامت در مسیر حق حرکت کند، زمینههای نصرت الهی برای او فراهم خواهد شد. البته این وعده، مشروط به حفظ همان ویژگیهایی است که قرآن برای مؤمنان برشمرده است و نباید آن را جدا از شرایط و اسباب الهی تفسیر کرد.
در مجموع، آیات ۱۶ تا ۲۳ سوره فتح، تصویری روشن از معیارهای الهی برای ارزیابی انسانها ارائه میدهد. در این منطق، ملاک برتری نه ادعا، نه سابقه و نه شعار، بلکه حضور مسئولانه در میدان تکلیف، صداقت در ایمان و اطاعت از فرمان خداست. کسانی که از آزمونهای الهی سربلند بیرون میآیند، علاوه بر پیروزیهای ظاهری، از آرامش قلب، رضایت الهی و وعده نصرتی برخوردار میشوند که بر اساس سنتهای تغییرناپذیر خداوند، آینده جبهه حق را رقم میزند.
منبع: فارس