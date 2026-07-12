از شنبه ۲۰ تیر فروش ارز اربعین شروع شده است و تا ۱۲ مرداد یعنی یک روز قبل از اربعین ادامه دارد و هر زائر بالای ۵ سال می‌تواند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق با نرخ توافقی ارز دریافت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - همزمان با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، فروش ارز اربعین از شنبه ۲۰ تیرماه آغاز شده و تا ۱۲ مردادماه، یک روز پیش از اربعین، ادامه خواهد داشت. زائران بالای ۵ سال می‌توانند تا سقف ۲۰۰ هزار دینار عراق را با نرخ توافقی دریافت کنند.

عرضه ارز اربعین از طریق بانک‌های ملی، پست‌بانک، سپه، ملت، شهر، گردشگری و قرض‌الحسنه مهر ایران انجام می‌شود و صرافی‌های مجاز نیز در فهرست مراکز عرضه قرار دارند. همچنین تأکید شده که شعب عرضه‌کننده حتی در روز‌های تعطیل نیز فعال خواهند بود به زائران توصیه شده برای جلوگیری از شلوغی و معطلی، در ساعات ابتدایی صبح برای دریافت ارز به بانک‌ها یا صرافی‌های مجاز مراجعه کنند.

متقاضیان برای دریافت ارز اربعین باید کد رهگیری ثبت‌نام در سامانه سماح، کارت ملی، شناسنامه، کارت بانکی، شماره تلفن همراه به نام متقاضی و گذرنامه عادی یا زیارتی را همراه داشته باشند.

در پایان این اطلاع‌رسانی نیز از زائران خواسته می‌شود دریافت ارز اربعین را به روز‌های پایانی موکول نکنند و پیش از عزیمت، برای تهیه ارز مورد نیاز خود اقدام کنند.

برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ ارز ، ارز اربعین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
دست شما درد نکنه اما نرخ توافقی یعنی چند اونو اعلام کنید
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