باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

معرفی انواع ریزش مو + فیلم

متخصص پوست و مو در خصوص ریزش مو نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید ناصر عمادی، متخصص پوست و مو با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد انواع ریزش مو توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 

مطالب مرتبط
معرفی انواع ریزش مو + فیلم
young journalists club

ریزش مو سکه‌ای چیست؟ + فیلم

معرفی انواع ریزش مو + فیلم
young journalists club

ریزش موی ناشی از کرونا دائمی خواهد بود؟

معرفی انواع ریزش مو + فیلم
young journalists club

طرز فکر اشتباهی که برای درمان ریزش مو وجود دارد + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تشییع میلیونی و ابراز ارادت به رهبر انقلاب تبلیغات غرب را در هم شکست! + فیلم
۱۱۸۳

تشییع میلیونی و ابراز ارادت به رهبر انقلاب تبلیغات غرب را در هم شکست! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم
۷۶۲

پیام قاطع ایران به آمریکا از قلب تنگه هرمز + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم
۶۰۶

تل‌آویو در سوگ مهم‌ترین حامی خود + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم
۵۷۴

اندیشمند برجسته آمریکایی؛ اسرائیلی‌ها در ایران متحمل شکستی تحقیرآمیز شده‌اند! + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم
۵۱۹

افت ۹۰ درصدی تردد در تنگه هرمز در ایام جنگ + فیلم

۲۱ . تير . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha