باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی‌میر کرمی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به مسئولیت مردم در شرایط کنونی کشور گفت: مردم باید با آگاهی‌افزایی و مقاومت فرهنگی، از پذیرش روایت‌های تحریف‌کننده پرهیز کنند.

نماینده مردم قصرشیرین، سرپل‌ذهاب، گیلانغرب در مجلس چهارم با اشاره به راهکار مقابله با تحریف و فراموشی منویات رهبر شهید اظهار کرد: مستندسازی پویا در این مسیر بسیار مهم است، فراتر از بایگانی، باید میراث ایشان را در قالب رسانه‌های نوین، پلتفرم‌های دیجیتال و محتوای بصری جذاب برای نسل Z و نسل‌های بعدی بازآفرینی کرد.

این نماینده ادوار مجلس «آموزش ساختار یافته» را محور دیگری برای حفظ مسیر و راه امام شهید عنوان کرد و گفت: ورود مفاهیم و مبانی فکری ایشان به برنامه‌های درسی و دوره‌های آموزشی به شکلی مبتکرانه و علمی را باید جدی گرفت.

کرمی اظهار کرد: بایگانی زنده، به‌معنای تبدیل میراث به الگوی رفتاری در خانواده‌ها و مدارس اهمیت فراوانی دارد، نه آنکه به آن صرفا به‌عنوان فقط یک موضوع تاریخی نگریست.

این فعال سیاسی درباره طرح پیشنهادی خود در شرایط فعلی کشور، بیان کرد: پیشنهاد من «پیمان ملیِ و بازسازی اعتماد بر پایه عدالت و اقتدار» با توجه به شرایط فعلی است که شامل سه محور عملیاتی می‌شود؛ محور عدالت‌محور تثبیت داخلی به‌معنای ایجاد یک مکانیزم نظارتی و اجرایی است که اولویت آن توزیع عادلانه فرصت‌ها باشد، درواقع زمانی که مردم احساس کنند عدالت یکی از ارکان اصلی گفتمان رهبر شهید در جریان است، خود به‌ خود به هسته مرکزی نظام وفادار می‌مانند.

کرمی اضافه کرد: محور اقتدار و محور حفظ هیمنه خارجی نیــز برای تقویت دیپلماسیِ مقتدرانه ضروری است تا کشور از این مسیر بدون تن دادن به امتیازات بیهوده، اما با استفاده از ابزارهای هوشمند، جایگاه خود را در جهان تثبیت کند.

نماینده ادوار مجلس محور روایت‌سازی جنگ نرم را به دیگر محورهای این طرح افزود و گفت: این محور با ایجاد یک کار گروه ملی و روایت‌سازی متشکل از نخبگان جوان، تکنولوژیست‌ها و کارشناسان ارتباطات، با هدف بازتعریف هویت ملی و اسلامی در فضای مجازی مدنظر قرار دارد.



این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه ما باید روایت خود را پیش از آنکه دشمن روایتش را تحمیل کند با کیفیت بالا تولید کنیم، اظهار کرد: برای عبور از این مرحله حساس، کشور نیاز به انسجام در عین تنوع دارد و از شخص به سمت منشور حرکت کرد؛ بدین معنا که مفاهیم و ارزش‌های رهبر شهید از یک پیوند شخصی به یک منشور حکمرانی و زندگی تبدیل شود تا برای همه از سیاستمدار تا ساده‌ترین شهروند، معنا و معنابخشی داشته باشد.