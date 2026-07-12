چهار بازی حساس برای تعیین قهرمان جهان در راه است.

باشگاه خبرنگاران جوان- چهار بازی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ باقی مانده است. چهار تیم حاضر در نیمه نهایی جام جهانی مشخص شدهاند و برای رسیدن به فینال باید دو بازی برگزار شود و در نهایت در فینال جام جهانی در نیویورک نیوجرسی تکلیف قهرمان این دوره از رقابتها مشخص میشود.
برنامه نیمه نهایی و فینال جام جهانی ۲۰۲۶
سهشنبه، ۲۳ تیر ۱۴۰۵/ فرانسه - اسپانیا ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم دالاس
چهارشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۵/ انگلیس - آرژانتین ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم آتلانتا
ردهبندی
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵/ بازنده فرانسه/ اسپانیا - بازنده آرژانتین/ انگلیس، ساعت ۰۰:۳۰ - استادیوم میامی
فینال
یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵/ برنده انگلیس/ آرژانتین - برنده فرانسه/ اسپانیا، ساعت ۲۲:۳۰ - استادیوم نیویورک نیوجرسی