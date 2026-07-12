مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های برنامه‌ای شرکت هواپیمایی پارس به مقاصد ایروان و رامسر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - فخرالدین کشاورز مدیرکل فرودگاه‌های استان فارس از توسعه شبکه پروازی فرودگاه بین‌المللی شیراز با برقراری پرواز‌های برنامه‌ای شرکت هواپیمایی پارس به مقاصد ایروان و رامسر خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر در توسعه شبکه پروازی داخلی و تقویت ارتباطات هوایی با کشور‌های منطقه عنوان کرد.

او افزود: در این راستا، پرواز‌های مسیر شیراز–ایروان–شیراز از روز یکشنبه ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ توسط شرکت هواپیمایی پارس آغاز شده است.

کشاورز گفت: این پرواز‌ها با استفاده از هواپیمای CRJ۲۰۰ در روز‌های یکشنبه و پنج‌شنبه هر هفته، با ساعت خروج ۷:۱۵ از شیراز و ساعت ورود ۱۲:۴۵ انجام می‌شود.

او خاطرنشان کرد: شرکت هواپیمایی پارس پیش از این نیز پرواز‌های برنامه‌ای خود را در مسیر شیراز–رامسر–شیراز برقرار کرده است. این پرواز‌ها در روز‌های شنبه و چهارشنبه هر هفته، ساعت ۷:۰۰ فرودگاه بین‌المللی شیراز را به مقصد رامسر ترک کرده و ساعت ۱۶:۱۵ وارد فرودگاه بین‌المللی شیراز می‌شود.

برچسب ها: فرودگاه شیراز ، توسعه شبکه ، پروازهای جدید
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