سخنگوی وزارت امور خارجه از گفت‌وگوی وزیران خارجه ایران و عمان درباره ترتیبات تردد و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز و توافق دو کشور برای ادامه رایزنی‌ها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مذاکرات ایران-عمان که روز شنبه در مسقط انجام شد، گفت: گفت‌و‌گو‌های وزرای امور خارجه ایران و عمان با هدف هماهنگی بین دو کشور ساحلی تنگه هرمز درباره ترتیبات اداره تردد و کشتیرانی در این تنگه، روز شنبه در مسقط انجام شد.

وی افزود: در این گفت‌و‌گو‌ها که هیأت‌های حقوقی و فنی دو کشور نیز حضور داشتند، در خصوص تأمین امنیت و ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز، با رعایت حقوق حاکمیتی دو کشور ساحلی و حقوق بین‌الملل قابل اعمال و نیز با توجه به مفاد بند ۵ یادداشت تفاهم اسلام‌آباد بحث و تبادل نظر شد. 

او ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که تنظیم ترتیبات اداره آتی تردد در تنگه هرمز باید با مشورت میان دو کشور ساحلی و با در نظر گرفتن تحولات چند ماهه گذشته به‌ویژه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی و پیامد‌های امنیتی آن بر کشتیرانی در تنگه هرمز صورت گیرد.

بقائی گفت: عمان و ایران توافق کردند گفت‌و‌گو‌ها را در سطوح سیاسی و فنی-حقوقی برای رسیدن به تفاهم مشترک در رابطه با تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه دهند.

لازم به ذکر است در بخشی از این گفت‌وگوها، هیأتی از دولت قطر، به‌عنوان یکی از کشور‌های منطقه که در ماه‌های اخیر به‌عنوان میانجی مذاکرات آمریکا-ایران هم ایفای تقش کرده است، حضور داشت.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ایران ، عمان
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