باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - بخشدار چندار از اجرای گسترده پروژه‌های عمرانی و راهسازی در این بخش خبر داد و گفت: عملیات روکش آسفالت، لکه‌گیری راه‌های روستایی، احداث پل‌های جدید و تکمیل کمربندی برغان با هدف ارتقای ایمنی و توسعه زیرساخت‌های منطقه در حال انجام است.

کوه‌فلاح، بخشدار چندار، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «رادیو البرز من سلام» اظهار کرد: با پیگیری‌های نماینده مردم ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس شورای اسلامی، اقدامات مؤثری برای بهسازی راه‌های بخش چندار انجام شده و روکش آسفالت محور اصلی خروین به آجین‌دوجین به اجرا درآمده است.

وی به مجری رادیو البرز افزود: با توجه به فصل اجرای پروژه‌های عمرانی، عملیات راهسازی با سرعت در حال انجام است و پیمانکار پروژه کمربندی برغان نیز مشغول فعالیت است که پیش‌بینی می‌شود این مسیر تا دو ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

بخشدار چندار با بیان اینکه لکه‌گیری و ترمیم تمامی مسیرهای روستایی در دستور کار قرار دارد، گفت: دو پل جدید نیز در منطقه احداث شده است. پل قدیمی منطقه که قدمتی حدود ۷۰ سال داشت، جای خود را به پل جدید کردان داده و این پروژه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین اجرای سنگ‌فرش معابر از دیگر طرح‌های عمرانی در حال اجراست.

کوه‌فلاح همکاری و هم‌افزایی مسئولان شهرستان را از عوامل پیشرفت پروژه‌ها دانست و افزود: با به‌کارگیری ماشین‌آلات عمرانی در روستاها، روند اجرای طرح‌های زیرساختی شتاب گرفته است.

وی در برنامه زنده رادیویی ادامه داد: با اجرای یک بلوار، روستای ولیان به محور آجین‌دوجین متصل شده و پس از آن نیز روشنایی این مسیر اجرا شده است که نقش مهمی در کاهش تصادفات جاده‌ای داشته است.

بخشدار چندار با اشاره به اینکه ایمن‌سازی راه‌های روستایی همچنان در اولویت قرار دارد در برنامه زنده البرز من سلام تصریح کرد: بخش چندار به دلیل اقدامات انجام‌شده، به‌عنوان بخش نمونه در حوزه ایمنی جاده‌های روستایی معرفی شده است.

وی در ادامه به ظرفیت‌های گردشگری منطقه برغان اشاره کرد و گفت: با وجود ظرفیت بالای گردشگری، این منطقه با کمبود زیرساخت‌هایی مانند پارکینگ مواجه است و این موضوع مشکلاتی را برای ساکنان و گردشگران ایجاد کرده است.

کوه‌فلاح همچنین از بروز برخی ناهنجاری‌ها از سوی افراد سودجو و گردشگرنما در منطقه خبر داد و افزود: تصرف حریم رودخانه و دریافت مبالغ غیرقانونی از گردشگران برای استفاده از حاشیه رودخانه از جمله تخلفاتی است که با همکاری دستگاه قضایی در حال پیگیری است.

وی با قدردانی از اقدامات دستگاه قضایی استان البرز در آزادسازی حریم رودخانه‌ها به مجری رادیو البرز گفت: از شهروندان درخواست می‌کنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مستندات خود را ارائه کنند تا از طریق مراجع قانونی با متخلفان برخورد شود.