مدیر کل استاندارد چهارمحال وبختیاری از صدور نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش در چهارمحال و بختیاری در تیرماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سینوش همت زاده اظهارداشت: در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی پیشگامانه، نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در سطح استان صادر کرد.



همت زاده افزود: این پروانه با اختصاص به شرکت پارسیان پویا جهانبین ، تولیدکننده محصولات برقی خانگی، صادر شده است و این اقدام که برای اولین بار در استان صورت می‌گیرد، با هدف استانداردسازی فرآیند‌های پشتیبانی و تضمین کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان انجام شده است تا اطمینان حاصل شود که خدمات پس از فروش نیز مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی ارائه می‌گردد.



وی اظهار داشت: با صدور این پروانه، چرخه نظارت در استان از مرحله‌ی «نظارت بر کیفیت تولید» به مرحله‌ی جدیدی از تضمین کیفیت خدمات ارتقا یافته است.



همت زاده اضافه کرد: اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت پذیری واحد‌های تولیدی به رعایت استاندارد‌های کیفی، فراتر از مرحله تولید، و تمرکز بر رضایت مشتری در مرحله پشتیبانی است و صدور این پروانه برای اولین بار در سطح استان، نشان‌دهنده حرکت صنایع منطقه به سمت رقابت‌پذیری بر پایه کیفیت و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی می‌باشد.



وی گفت: با این اقدام، فرآیند‌های خدمات پس از فروش شرکت پارسیان پویا جهانبین تحت نظارت دقیق اداره کل استاندارد قرار می‌گیرد تا کیفیت خدمات، از تامین قطعات گرفته تا مهارت پرسنل و سرعت پاسخگویی، تضمین گردد و این تحول در صنعت لوازم خانگی استان، نویدبخش ایجاد فضایی رقابتی است که در آن «کیفیت خدمات» به اندازه «کیفیت تولید» اهمیت دارد.



مدیرکل استاندارد استان یادآور شد: اخذ پروانه استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش، شفافیت بیشتری را در بازار لوازم خانگی ایجاد کرده و این امکان را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌نماید که با اطمینان خاطر بیشتری کالا‌های تولید داخل کشور را خریداری نموده و از خدمات پشتیبانی شرکت‌هایی که دارای پروانه استاندارد هستند، استفاده نمایند.