مدیر کل استاندارد چهارمحال وبختیاری از صدور نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش در چهارمحال و بختیاری در تیرماه امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - سینوش همت زاده اظهارداشت: در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، اداره کل استاندارد استان چهارمحال و بختیاری در اقدامی پیشگامانه، نخستین پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه  خدمات پس از فروش لوازم خانگی را در سطح استان صادر کرد.

همت زاده افزود: این پروانه با اختصاص به شرکت پارسیان پویا جهانبین ، تولیدکننده محصولات برقی خانگی، صادر شده است و این اقدام که برای اولین بار در استان صورت می‌گیرد، با هدف استانداردسازی فرآیند‌های پشتیبانی و تضمین کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان انجام شده است تا اطمینان حاصل شود که خدمات پس از فروش نیز مطابق با استاندارد‌های ملی و بین‌المللی ارائه می‌گردد.

وی اظهار داشت: با صدور این پروانه، چرخه نظارت در استان از مرحله‌ی «نظارت بر کیفیت تولید» به مرحله‌ی جدیدی از  تضمین کیفیت خدمات ارتقا یافته است. 

همت زاده اضافه کرد: اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش، نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت پذیری واحد‌های تولیدی به رعایت استاندارد‌های کیفی، فراتر از مرحله تولید، و تمرکز بر رضایت مشتری در مرحله پشتیبانی است و صدور این پروانه برای اولین بار در سطح استان، نشان‌دهنده حرکت صنایع منطقه به سمت رقابت‌پذیری بر پایه کیفیت و رعایت استاندارد‌های بین‌المللی می‌باشد.

وی گفت: با این اقدام، فرآیند‌های خدمات پس از فروش شرکت پارسیان پویا جهانبین تحت نظارت دقیق اداره کل استاندارد قرار می‌گیرد تا کیفیت خدمات، از تامین قطعات گرفته تا مهارت پرسنل و سرعت پاسخگویی، تضمین گردد و این تحول در صنعت لوازم خانگی استان، نویدبخش ایجاد فضایی رقابتی است که در آن «کیفیت خدمات» به اندازه «کیفیت تولید» اهمیت دارد.

مدیرکل استاندارد استان یادآور شد: اخذ پروانه استاندارد در حوزه خدمات پس از فروش، شفافیت بیشتری را در بازار لوازم خانگی ایجاد کرده و این امکان را برای مصرف‌کنندگان فراهم می‌نماید که با اطمینان خاطر بیشتری کالا‌های تولید داخل کشور را خریداری نموده و از خدمات پشتیبانی شرکت‌هایی که دارای پروانه استاندارد هستند، استفاده نمایند.

برچسب ها: استاندارد ، لوازم خانگی
خبرهای مرتبط
تشدید بازرسی‌های استاندارد از بازار لوازم خانگی برقی
اعلام اجرای اجباری خدمات پس از فروش خودرو و لوازم خانگی
مدیرکل استاندارد استان ایلام خبر داد
نظارت استاندارد ایلام بر روی برچسب مصرف انرژی لوازم خانگی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مهار آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی اَرمَند شهرستان خانمیرزا
برگزاری مراسم گرامیداشت قائد شهید امت و خانواده ایشان در شهرکرد
آخرین اخبار
مهار آتش‌سوزی عرصه‌های جنگلی اَرمَند شهرستان خانمیرزا
برگزاری مراسم گرامیداشت قائد شهید امت و خانواده ایشان در شهرکرد
ثبت زیبایی‌های بکر کوهرنگ در قاب دوربین هنرمند چهارمحال و بختیاری + تصاویر
تعویض ۱۰۰ هزار چراغ روشنایی پرمصرف با لامپ‌های کم مصرف
گسترش فضای سبز شهرکرد؛ از تولید انبوه گلدان‌های تابستانه تا جایگزینی درختان خشک با نهال‌های تازه
صدور اولین پروانه کاربرد علامت استاندارد برای خدمات پس از فروش لوازم خانگی
سوزاندن کاه و کلش، تهدیدی خاموش برای امنیت غذایی، حاصلخیزی خاک و محیط‌زیست
اهدای اعضای بانوی ۲۴ ساله در شهرکرد
هشدار نسبت به ناترازی انرژی/ ضرورت مدیریت مصرف در پیکِ گرمای تابستان
برگزاری دوره بازآموزی تیم‌های تخصصی سحر با توجه به شرایط حساس کشور