مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از پلمب شهربازی ملک شهر به دلیل نداشتن ایمنی تجهیزات و عدم رعایت استانداردهای لازم ایمنی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - منصور شیشه فروش اظهار کرد: در تاریخ ۱۹ تیرماه سال جاری، بروز نقص فنی در یکی از کابین‌های وسیله بازی «صندلی پرنده» واقع در شهربازی ملک‌شهر، منجر به سقوط و مصدومیت دو خانم شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی درباره آخرین وضعیت مصدومان این حادثه گفت: با تلاش کادر درمان، یکی از مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه ترخیص شده است، اما مصدوم دیگر به دلیل شدت جراحات وارده در ناحیه پا، برای طی مراحل درمانی و انجام عمل جراحی همچنان در بیمارستان بستری است.

شیشه فروش با اشاره به بررسی‌های کارشناسی انجام شده تصریح کرد: پس از وقوع حادثه، تیم فنی اداره‌کل استاندارد استان به سرعت در محل حاضر شد. با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد این وسیله بازی فاقد گواهی ایمنی لازم از سوی شرکت‌های بازرسی مورد تایید سازمان استاندارد بوده است؛ به همین منظور و با حضور عوامل فنی و نظارتی، این شهربازی روز گذشته به طور کامل پلمب شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت رعایت جدی الزامات ایمنی تأکید کرد و افزود: تمامی بهره‌برداران شهربازی‌ها و پارک‌های بازی مکلف هستند نسبت به اخذ گواهی تأیید استاندارد تجهیزات مورد استفاده و تمدید سالانه آن از طریق اداره استاندارد و شرکت‌های بازرسی مجاز اقدام کنند، همچنین اداره‌کل استاندارد موظف است با برنامه‌ریزی دقیق، بازدیدهای دوره‌ای و پایش مستمر ایمنی تجهیزات بازی را در دستور کار قرار داده و الزامات قانونی را به بهره‌برداران ابلاغ کند.

منبع: مدیریت بحران اصهان