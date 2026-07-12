باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهردار طالقان با اشاره به توسعه زیرساخت‌های گردشگری و عمرانی این شهرستان گفت: پیاده‌راه سلامت با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا ۱۰ روز آینده به بهره‌برداری می‌رسد و همزمان اجرای طرح‌های آسفالت، بهسازی معابر و تکمیل پارک‌های محلات نیز در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.

صادقیان، شهردار طالقان، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» اظهار کرد: از زمان ارتقای طالقان به شهرستان، توجه به توسعه صنعت گردشگری و افزایش سرانه‌های گردشگری در دستور کار مسئولان استانی قرار گرفته و در این راستا اقدامات متعددی در سطح شهری و فرامنطقه‌ای انجام شده است.

وی در برنامه البرز من سلام افزود: احداث هتل‌ها بخشی از کمبودهای اقامتی را جبران کرده، اما همچنان مهم‌ترین چالش، حضور گردشگران یک‌روزه و کمبود زیرساخت‌های مناسب برای اسکان موقت آنان است؛ موضوعی که در برخی موارد موجب حضور گردشگران در باغ‌های خصوصی مردم شده است.

شهردار طالقان با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی استانی برای رفع این مشکل گفت: در حاشیه دریاچه طالقان زمینی برای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در نظر گرفته شده و همچنین در حدفاصل گلینک تا روستای بارکان، اراضی مستعدی وجود دارد که می‌تواند در توسعه گردشگری، ایجاد اشتغال و افزایش سرانه‌های خدماتی نقش مؤثری ایفا کند.

صادقیان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مدیریت شهری را توسعه زیرساخت‌ها عنوان کرد و افزود: بخش زیادی از معابر به دلیل اجرای پروژه انتقال شبکه گاز نیازمند آسفالت مجدد هستند و برای آسفالت منطقه جزن نیز اعتبار ۲ میلیارد تومانی پیش‌بینی شده است. اجرای این طرح در دیگر مناطق نیز ادامه خواهد داشت.

وی از پیشرفت ۹۰ درصدی پروژه پیاده‌راه سلامت خبر داد و در برنامه زنده رادیویی البرز گفت: این پروژه با رویکرد زیباسازی شهری، ایجاد فضای مناسب برای پیاده‌روی و معرفی مشاهیر طالقان در حال اجراست و مسیر آن در حاشیه رودخانه شاهرود به‌صورت یک مسیر حلقه‌ای (رینگ) از دو جهت در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.

شهردار طالقان به مجری سیمای البرز تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود پیاده‌راه سلامت تا ۱۰ روز آینده به بهره‌برداری برسد و به یکی از فضاهای شاخص تفریحی و گردشگری شهر تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای پروژه‌های عمرانی در محلات گفت: پارک‌های محلات شهرک و گلینک، هر کدام با اعتبار ۴ میلیارد تومان، حدود ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و پس از نصب تجهیزات ورزشی و اجرای کف‌پوش، آماده بهره‌برداری خواهند شد.

صادقیان در پایان گفت‌وگو زنده با برنامه البرز من سلام‌خاطرنشان کرد: در محله کولک نیز عملیات آسفالت و بهسازی معابر در حال اجراست و مدیریت شهری تلاش می‌کند با اجرای حداکثری پروژه‌های عمرانی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و افزایش رضایت عمومی را فراهم کند.