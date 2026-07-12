رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد از تولید ۳۰۰ هزار گلدان گل فصلی تابستانه برای زیباسازی شهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مسعود حبیبی با اشاره به اقدامات گسترده سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد در ایام تابستان اظهار کرد: در حال حاضر ۳۰۰ هزار گلدان گل تابستانه در گلخانه نهالستان شهرداری تولید شده و عملیات کاشت آنها توسط نیرو‌های خدوم فضای سبز در سطح شهر در حال انجام است.

وی با بیان اینکه نهالستان شهرداری شهرکرد دارای ۴ گلخانه فعال است، افزود: ظرفیت تولید سالانه در این گلخانه‌ها بیش از ۵۰۰ هزار گلدان گل متناسب با هر فصل است که نقش مؤثری در تلطیف هوا و زیبایی بصری شهر ایفا می‌کند.

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری شهرکرد گفت: با توجه به ضرورت حفظ سلامت فضای سبز، تعدادی از درختان خشک، پوسیده و بیمار پس از اخذ مصوبات کمیسیون ماده ۷ شهرداری در بوستان‌های سطح شهر شناسایی و حذف شدند.

حبیبی تأکید کرد: برای جبران این موضوع و به منظور حفظ تعادل اکولوژیک، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷ هزار اصله درخت سازگار با اقلیم شهرکرد در پارک‌ها و بوستان‌ها کاشته شده است.