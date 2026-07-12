جمکران با ثبت بیشینه دمای ۴۶.۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر ۲۴ ساعت گذشته گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان   -هواشناسی قم اعلام کرد: بر اساس آخرین بررسی‌های هواشناسی، هشدار سطح زرد در پی افزایش تغییرات فشار در سطح زمین از امروز یکشنبه ۲۱ تیرماه در استان آغاز شد.

 این هشدار تا پایان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه  تمامی مناطق استان قم را در بر می‌گیرد.پیامد این شرایط جوی، وزش باد شرقی نسبتاً شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک در سطح استان خواهد بود.

 کمینه دمای هوای استان در این روز ۲۷ درجه سانتی‌گراد و بیشینه دما ۴۳ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

پلنگ‌دره با ثبت دمای ۲۱.۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقطه استان قم در ساعات ابتدایی روز بوده است.

برچسب ها: هواشناسی قم ، وضعیت جوی قم
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