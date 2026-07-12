باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سیدعلی‌اصغر دستغیب، رئیس حوزه علمیه رضویه شیراز، در دیدار با محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، و هیئت همراه، ضمن گرامیداشت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) و بدرقه و تشییع باشکوه و میلیونی قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله نفسه الزکیه)، این ایام را فرصتی برای نمایش بصیرت، هوشیاری و ایستادگی مردم مبعوث‌شده در برابر آمریکا و صهیونیسم، دشمنان دیرینه اسلام، دانست.

آیت‌الله دستغیب در ادامه با تجلیل از عملکرد شهردار شیراز، اظهار داشت: شیراز در ابعاد ملی و بین‌المللی به‌طور چشمگیری از لحاظ تکامل، پیشرفت و تعالی رشد داشته است و در طول ۴۷ یا ۴۸ سال گذشته، این حد از اقدامات مثبت، مؤثر و سازنده را در شیراز به یاد ندارم؛ این برهه، واقعاً به‌صورت اعجاب‌انگیز، یک حرکت روزافزون در شمال، جنوب، شرق و غرب شیراز رقم زده است.

او در بخشی از سخنان خود، انتخاب محمدحسن اسدی به عنوان شهردار شیراز را انتخابی اصلح و تأثیرگذار دانست و افزود: قدردانی از کسانی که در جهت منافع مردم خدمت می‌کنند، ریشه دینی و مکتبی دارد و مسامحه در آن، لطمه به جامعه است؛ تشکر و قدردانی موجب روحیه بیشتر و تلاش مضاعف خدمتگزاران می‌شود.

رئیس حوزه علمیه رضویه با بیان اینکه پروژه‌های عمرانی و آبادانی شهر از محبوب‌ترین اعمال است، خاطرنشان کرد: این خدمت به خلق خدا، تأمین منافع مردم، تحکیم بنیان انقلاب اسلامی و حفظ آبروی نظام است؛ حرکت عمران و آبادی، همه شبهات و حواشی را منتفی می‌کند.

آیت‌الله دستغیب با اشاره به بازتاب بین‌المللی این اقدامات، بیان داشت: هر حرکت مثبتی در شیراز، به نام شیراز و ایران تمام می‌شود و امیدواریم که سال‌های سال، شیراز جایگاه خود را بهتر از این بیابد. ما به عنوان حوزه علمیه، در حد بضاعت، همکار و همراه شما هستیم.

در ادامه این دیدار، شهردار شیراز نیز گزارش عملکرد صدروزه مدیریت شهری در شرایط جنگی را تشریح و اظهار کرد: فعالیت‌های شهرداری در هیچ برهه‌ای تعطیل‌بردار نیست و این نهاد عمومی، با وجود همه فشارها، نقش محوری خود در مدیریت بحران را به‌خوبی ایفا کرده است.

محمدحسن اسدی با یادآوری شهادت پنج تن از کارکنان شهرداری در حمله موشکی به کمپ زیباشهر، افزود: از نخستین روز جنگ، ستاد مدیریت بحران شهرداری فعال شد و نیرو‌های آتش‌نشانی در همه نقاط آسیب‌دیده حضور یافتند. اما ما فقط به اطفای حریق بسنده نکردیم؛ تلاش کردیم شهر زنده بماند و مردم احساس نکنند جنگ، پروژه‌های عمرانی را متوقف کرده است.

او با اعلام افتتاح ۲۲ جهش عمرانی در کمتر از ۱۰۰ روز، از جمله زیرگذرها، ایستگاه مترو، ایستگاه‌های آتش‌نشانی، سالن‌های ورزشی و مراکز مدیریت بحران، این اقدامات را نشانه امیدآفرینی در میان شهروندان دانست و تصریح کرد: با وجود این شرایط، حتی یک قدم در بحث عمران و آبادانی شهر و ارائه خدمات عقب‌نشینی نکردیم و به لطف الهی، دست شهرداری برای پروژه‌های بزرگتر نیز پر است.

اسدی در ادامه به اقدامات فرهنگی و مذهبی مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: مسجد محوری، محرومیت‌زدایی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی، از اولویت‌های ماست که در این راستا پروژه‌های متعددی اجرا شده‌اند و خوشبختانه بازخورد مثبتی از سوی شهروندان داشته است.

شهردار شیراز در بخش دیگری از سخنان خود، همدلی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی، امنیتی و نظارتی به‌ویژه همکاری شورای اسلامی شهر شیراز را عامل اصلی پیشرفت بی‌وقفه امور شهری دانست و اظهار داشت: هرگز به حاشیه‌ها نپرداختیم و با همه تعامل داریم و خدا را شاکریم که تاکنون با مشکل لاینحلی مواجه نشده‌ایم.

در پایان این دیدار، شهردار شیراز بر نقش ارشادگرانه روحانیت، تاکید کرد تا مسیر خدمت را با کمترین اشتباه طی شود.

منبع: شهرداری شیراز