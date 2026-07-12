باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مدیر منابع آب شهرستان کرج با هشدار نسبت به کاهش مستمر ذخایر آب زیرزمینی استان البرز گفت: برداشت‌های بی‌رویه طی سال‌های گذشته موجب شده سالانه حدود ۷۰ میلیون مترمکعب از منابع آب زیرزمینی استان کاهش یابد؛ روندی که فرونشست زمین و تهدید زیرساخت‌ها را به دنبال داشته است.

محمد جهانشاهی، مدیر منابع آب شهرستان کرج، در گفت‌وگو با برنامه رادیویی «البرز من سلام» با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: در نتیجه برداشت‌های بی‌رویه طی حدود ۱۵ سال گذشته، سالانه نزدیک به ۷۰ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی استان البرز کاهش یافته است.

وی به مجری رادیو البرز افزود: میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی بیش از میزان تغذیه آن‌ها بوده و همین موضوع موجب افت سالانه حدود یک و نیم متر سطح آب‌های زیرزمینی در استان شده است.

مدیر منابع آب شهرستان کرج با بیان اینکه ادامه این روند پیامدهای جدی به همراه دارد، گفت: افت سطح آب‌های زیرزمینی و پدیده فرونشست زمین، زیرساخت‌های عمرانی و تأسیسات را با مخاطرات جدی مواجه کرده و در صورت تداوم برداشت‌های بی‌رویه، مشکلات ساختاری بیشتری ایجاد خواهد شد.

جهانشاهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع آبی تصریح کرد: به منظور کاهش فشار بر منابع آب، محدودیت‌هایی برای برداشت از آب‌های سطحی، به‌ویژه رودخانه کرج، اعمال شده و برداشت‌ها به‌صورت مستمر تحت کنترل و نظارت قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی بهره‌برداری از سد کرج، تأمین آب شرب است، افزود: در پایان سال آبی گذشته تنها حدود ۶ درصد از حجم مخزن سد کرج پر بود که نشان‌دهنده شرایط دشوار منابع آبی استان است.

مدیر منابع آب شهرستان کرج به مجری برنامه امروز البرز خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع، امکان اختصاص حق‌آبه مضاعف برای باغ‌ها وجود ندارد و هرچند سهمیه مشخصی برای باغات اطراف در نظر گرفته شده است، اما سیاست اصلی مدیریت منابع آب، تأمین پایدار آب شرب شهروندان است.

جهانشاهی در پایان گفت‌وگوی رادیو البرز گفت: با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت مصرف و کاهش آثار کم‌آبی در استان در حال اجراست تا از تشدید بحران منابع آب جلوگیری شود.