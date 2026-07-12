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حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع امام شهید، پیام قاطع ایران به جهان و دشمنان بود + فیلم

بخشی از صحبت‌های معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در خصوص پیام‌های روشن حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع امام شهید به جهان و دشمنان را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تأکید کردند: حضور میلیونی مردم در مراسم وداع و تشییع امام مجاهد شهیدمان، دو پیام روشن داشت؛ نخست، خطاب به جهانیان که ملت ایران به پا خاسته، قیام کرده و با همه توان، راه امام شهید خود را ادامه خواهد داد و پیام دوم خطاب به دشمنان، به‌ویژه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، این بود که ملت ایران کوچک‌ترین عقب‌نشینی از مسیری که رهبر شهیدشان ترسیم کرده است، نخواهد داشت.

وی افزود: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، در پیام اخیر خود تأکید کردند، ملت ایران با حضور در مراسم تشییع و وداع با پیکر شهدا، به‌ویژه فرمانده شهید امت، عهد بستند راه امام شهید را ادامه دهند، از مکتب او پاسداری  و مسیر ترسیم‌شده را با استقامت دنبال کنند.

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