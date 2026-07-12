باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -هزینه عملیات نظامی آمریکا علیه ایران به طور مداوم در حال افزایش است، در حالی که با تشدید تنش‌های اخیر بر سر تنگه هرمز در این هفته، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تهدید می‌کند مذاکرات را بر هم زده و به جنگ تمام‌عیار بازمی‌گردد.

هزینه فوری اقدامات نظامی در خاورمیانه ده‌ها میلیارد دلار برای دولت هزینه خواهد داشت، اما تأثیر گسترده‌تر آن بر اقتصاد، تعمیر دارایی‌های متحدان منطقه‌ای و پرداخت غرامت، قیمت را بسیار بالاتر خواهد برد – هزینه‌ای که دولت ترامپ مدعی است برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ارزشمند است.

برای کمک به پوشش هزینه‌های برخی از جایگزینی‌های ذخایر و استقرار نیرو‌ها در حوزه فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، کاخ سفید درخواست بودجه تکمیلی ۸۷ میلیارد دلاری کرده است، لایحه‌ای که با بررسی دوحزبی مواجه است و احتمالاً برای تصویب به رأی دموکرات‌ها نیاز دارد.

پنتاگون روز جمعه در پاسخ به این سوال که جنگ تاکنون چقدر برای مالیات‌دهندگان آمریکایی هزینه داشته است، به شهادت پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در برابر کنگره در ماه مه اشاره کرد.

جولز هورست سوم، سرپرست مدیر مالی پنتاگون، که در اوایل ماه مه در جلسه کمیته تخصیص بودجه مجلس در کنار هگست شهادت داد، به قانونگذاران گفت که هزینه این درگیری به نزدیک ۲۹ میلیارد دلار رسیده است!

هورست در پاسخ به سوال نماینده پیت آگویلار (دموکرات از کالیفرنیا) گفت: «این به دلیل هزینه‌های به‌روز شده تعمیر و جایگزینی تجهیزات و همچنین هزینه‌های عملیاتی عمومی برای حفظ نیرو‌ها در منطقه است.»

راسل ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، یک ماه بعد به کنگره گفت که جنگ ایران حدود ۳۰ میلیارد دلار هزینه داشته است، اما کارشناسانی که با نشریه هیل گفت‌و‌گو کردند، رقم کلی را بسیار بالاتر تخمین زدند.

مؤسسه امریکن انترپرایز (AEI)، یک اندیشکده محافظه‌کار، در اواخر ژوئن هزینه عملیات «خشم حماسی» را ۳۸.۶ میلیارد دلار برآورد کرد. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی (CSIS) نیز در گزارش اواخر ژوئن خود، هزینه را حدود ۴۰ میلیارد دلار تخمین زد.

کنت اسمترز، استاد کرسی بوئتنر در دانشکده وارتون دانشگاه پنسیلوانیا، گفت هزینه جنگ در دوره دو ماهه بین فوریه و آوریل حدود ۴۵ میلیارد دلار بوده است. او این رقم را به برخی هزینه‌های معوقه نسبت داد که ظاهراً توسط دولت لحاظ نشده است.

اسمترز که در دفتر بودجه کنگره نیز کار کرده است، در مصاحبه با هیل گفت: «آن‌ها به عنوان مثال، جایگزینی مهمات را با هزینه خرید آنها انجام می‌دادند، نه با هزینه جایگزینی، و هزینه‌های جایگزینی بسیار بالاتر است. اگر بخواهید سریع جایگزین کنید، منحنی هزینه نهایی بسیار تندی دارید.»

لیندا جی. بیلمز، استاد ارشد سیاست عمومی در دانشکده کندی هاروارد، گفت که رقم کلی ارائه‌شده توسط پنتاگون برای این درگیری بسیار پایین است، زیرا این وزارتخانه «حسابداری خود را به درستی انجام نمی‌دهد.»

بیلمز در مصاحبه با هیل گفت: «این نظر من نیست. این نظر هر حسابرسی است که تاکنون سعی کرده بودجه پنتاگون را حسابرسی کند، زیرا آنها هر سال از زمانی که حسابرسی آغاز شد، در حسابرسی خود مردود شده‌اند و حتی پس از کار زیاد روی این موضوع، فقط توانسته‌اند نوعی حسابرسی را ارائه دهند، اما در واقع نمی‌توانند به درستی حساب‌ها را گزارش کنند.» او هزینه جنگ را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرد و آن را «هزینه‌های نوک کوه یخ» نامید.

مهمات دقیقی که نیرو‌های نظامی آمریکا در روز‌های ابتدایی جنگ علیه ایران استفاده کردند، بخش عمده هزینه را تشکیل می‌دهند، با پرتاب موشک‌های دوربرد تاماهاوک، جی‌ای‌اس‌اس‌ام، پی‌آر‌اس‌ام، آتکمز و غیره. برد کوپر، فرمانده سنتکام، در ماه مه به سنا گفت که تا زمان برقراری آتش‌بس، نیرو‌های نظامی بیش از ۱۳۰۰۰ مهمات ضربتی شلیک کرده‌اند. مقامات پنتاگون در یک جلسه توجیهی غیرعلنی به قانونگذاران گفتند شش روز اول جنگ بیش از ۱۱.۳ میلیارد دلار هزینه داشت.

اسمترز که عضو هیئت علمی پژوهشی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است، گفت: «مهمات در مقایسه با جنگ عراق واقعاً گران‌تر هستند، اما درست است که ما از تعداد بسیار کمتری از آنها استفاده می‌کنیم. آنها همچنین بسیار دقیق‌تر هستند.»

پس از روز‌های اولیه درگیری، ارتش آمریکا به مهمات کم‌هزینه‌تری متکی شد، اما این مهمات نیز باید جایگزین می‌شدند، زیرا ذخایر پیش از جنگ کافی تلقی نمی‌شدند.

درخواست ۸۷ میلیارد دلاری کاخ سفید برای کمک به جایگزینی مهمات و بازسازی خزانه پنتاگون که در طول جنگ تخلیه شده بود، با تردید قانونگذاران هر دو حزب مواجه شده است، برخی از آنها تمایلی به تأمین هزینه‌های جنگی نامحبوب ندارند.

این لایحه شامل ۱.۷ میلیارد دلار برای آمادگی پنتاگون؛ ۱۷.۳ میلیارد دلار برای هزینه‌های عملیاتی؛ ۱.۵ میلیارد دلار برای هزینه‌های سوخت؛ ۱.۲ میلیارد دلار برای اولویت‌های اداری؛ ۲۱ میلیارد دلار برای مهمات؛ ۵.۱ میلیارد دلار برای امنیت سایبری و خودمختاری؛ ۲.۴ میلیارد دلار برای پهپادها؛ ۸۰۰ میلیون دلار برای گارد ملی؛ و ۱۲.۱ میلیارد دلار برای سایر برنامه‌های «محرمانه» است.

الین مک‌اسکر، که اکنون همکار ارشد در مؤسسه امریکن انترپرایز با تمرکز بر استراتژی دفاعی، بودجه و نوآوری است، در مصاحبه با هیل گفت که او متعجب است که آیا به‌روزرسانی بودجه تکمیلی شامل ذکر خاصی برای تعمیر و جایگزینی تجهیزات آسیب‌دیده از جمله هواپیماها، پهپادها، رادار‌ها و دارایی‌های مشابه خواهد بود یا خیر.

هزینه‌های جاری عملیات «خشم حماسی» در طول آتش‌بس شکننده به دلیل کاهش فعالیت کاهش یافته است، اما به صفر نرسیده است، زیرا نیرو‌های آمریکایی هنوز در حال عملیات هستند. درگیری‌های گاه‌به‌گاه شاهد مصرف برخی مهمات توسط ارتش بوده است، اما به طور قابل‌توجهی کمتر از دوره هشت هفته حملات هوایی فعال در داخل ایران بوده است.

آتش‌بس شکننده این هفته با تشدید درگیری شکست. ارتش آمریکا دو دور حملات هوایی را در دو روز متوالی در داخل ایران انجام داد و حدود ۱۷۰ هدف را مورد اصابت قرار داد. حتی در دوره‌هایی که آتش‌بس برقرار بوده، آمریکا هزاران نیرو و دو گروه ضربت ناوگان هواپیمابر را در اطراف ایران مستقر کرده است.

الین مک‌اسکر، که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ به عنوان معاون و سپس سرپرست مدیر مالی پنتاگون خدمت کرده است، گفت: «فقط بر اساس تعداد کشتی‌ها در منطقه، تعداد پرسنل در منطقه، حقوق ویژه برای آن پرسنل – و به نوعی میزان پرواز و فعالیت‌های هشداردهنده‌ای که در منطقه در حالت عادی انجام می‌دهیم – این هزینه‌ها در واقع آنقدر‌ها هم بالا نیستند، اما هر روز جمع می‌شوند، درست است؟»

اسمترز گفت که در دوره درگیری کم‌ نیروی نظامی آمریکا، هزینه روزانه در مجموع حدود ۳۰۰ میلیون دلار است.

ترامپ روز جمعه گفت که آتش‌بس آمریکا با ایران که از ۱۷ ژوئن برقرار بود، تمام شده است، اگرچه افزود که مذاکرات دیپلماتیک برای دستیابی به توافق صلح ادامه خواهد یافت.

رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از ما خواسته است که "مذاکرات" را ادامه دهیم. ما با این کار موافقت کرده‌ایم، اما ایالات متحده به صراحت به آنها گفته است که آتش‌بس به پایان رسیده است!»

صرف‌نظر از زمان پایان درگیری، جنگ هزینه‌های میان‌مدت و بلندمدت قابل‌توجهی نیز داشته است.

بیلمز، که در دوران دولت کلینتون به عنوان دستیار وزیر و مدیر مالی وزارت بازرگانی خدمت کرده است، برآورد کرد که تعمیر تأسیسات نظامی آمریکا در هفت کشور منطقه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در طول چهار تا پنج سال آینده هزینه خواهد داشت.

این رقم شامل تعمیر کشتی‌های نیروی دریایی مانند یواس‌اس جرالد آر. فورد، بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ناو هواپیمابر جهان است.

اسمترز از دانشکده وارتون گفت که متوسط خانوار آمریکایی در طول چهار ماه جنگ، ۲۴۰ دلار اضافی برای قیمت‌های بالاتر بنزین هزینه کرده است. اما اگر درگیری یک سال کامل ادامه یابد، این رقم می‌تواند به بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار برسد.

برآورد هزینه انرژی جنگ ایران در دانشکده واتسون دانشگاه براون، بار بیش از ۶۷ میلیارد دلاری این درگیری را بر مصرف‌کنندگان تخمین می‌زند. هنگام تقسیم، بنزین بیش از ۳۶ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان هزینه دارد، در حالی که گازوئیل بیش از ۳۰ میلیارد دلار است.

علاوه بر این، مزایای مادام‌العمر برای زخمی هایی که در عملیات «خشم حماسی» خدمت کردند، طبق گفته بیلمز، بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار در یک دوره ۱۰ ساله برای دولت هزینه خواهد داشت.

او در مصاحبه‌ای گفت: «اما نکته مهم این است که تمام این پول قرض گرفته شده است، تمام پولی که خرج کرده‌ایم، تمام پولی که برای بازسازی همه این چیز‌ها خرج خواهیم کرد؛ و بنابراین ما باید به آن بدهی سود بپردازیم، و هزینه‌های استقراض اکنون به طور قابل‌توجهی بیشتر از دهه ۲۰۰۰ است، زمانی که دولت می‌توانست بسیار ارزان قرض کند.»

منبع: هیل