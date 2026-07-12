باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیهای از برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در تهران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.
متن این اطلاعیه، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، تعزیت مجدد به مناسبت شهادت قائد عظیمألشان انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی حسینی خامنهای (قَدَّسَ اللهُ نفسَهُ الزَّکیة) و اعضای خانواده عزیز ایشان و همچنین با خضوع و خشوع در برابر عظمت و شکوه تاریخی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران، به اطلاع دلدادگان امام مجاهد شهید میرساند، مراسم بزرگداشتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای (مُدَّ ظلُّهُ العالی) روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.
بی شک حضور مردم عزادار و مبعوث شده در این مراسم، تاکید دوبارهای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنهای شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.
دفتر مقام معظم رهبری
۲۱ تیر ۱۴۰۵