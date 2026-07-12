دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در تهران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دفتر مقام معظم رهبری در اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت قائد شهید امت در تهران از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خبر داد.

متن این اطلاعیه، به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

با سلام و صلوات به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)، تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفای ایشان، تعزیت مجدد به مناسبت شهادت قائد عظیم‌ألشان انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای (قَدَّسَ اللهُ نفسَهُ الزَّکیة) و اعضای خانواده عزیز ایشان و همچنین با خضوع و خشوع در برابر عظمت و شکوه تاریخی ملت مبعوث شده در بدرقه آقای شهید ایران، به اطلاع دلدادگان امام مجاهد شهید می‌رساند، مراسم بزرگداشتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مُدَّ ظلُّهُ العالی) روز سه شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در شبستان مصلای امام خمینی (ره) تهران برگزار خواهد شد.

بی شک حضور مردم عزادار و مبعوث شده در این مراسم، تاکید دوباره‌ای بر عهد و پیمان ناگسستنی برای ادامه راه خامنه‌ای شهید و بیعت مجدد با خلف صالح آن امام شهید خواهد بود.

دفتر مقام معظم رهبری

۲۱ تیر ۱۴۰۵

برچسب ها: رهبر انقلاب ، مراسم بزرگداشت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
م ک
۲۱:۴۱ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جانم که تا بودی کسی جراعت این که طرف ایران بیاید نبود از روزی که رفتی همه جا را بمب با ران کردند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
روح رهبر شهید شاد و قرین رحمت واسعه الهی
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مرگ بر امریکا مرگ بر اسرا ئیل
۷
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جانم فدای رهبر❤️❤️❤️
ماشاالله لا حول و لا قوه الا بالله
۹
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
جانم آقا
خدا قاتلین تون رو لعنت و عذاب کند
۸
۱۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مرگ با شهادت افتخار هرکسی نمیشه پیامبر اکرم صلوات الله علیه وآله فرمودند چون آخر زمان فرا رسد خداوند متعال خوبان امت مرا گلچین می‌کنه آیت الله خامنه ای و همراهانشان گلچین شدند
۱۳
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
رهبر شجاعم پدر خوبم قطعا شما به آرزوی دیرینه ات رسیدید از وقتی رفتی حالم بده هیچی حالم را خوب نمیکنه امیدوارم اسرائیل وآمریکای جنایتکار به‌سزای اعمالشون برسن ونابود بشن
۱۲
۲۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
لبیک عزیزا، لبیک جانا، لبیک آزاده و آزادگی بخش، لبیک ظلم ستیز و خار چشم منافقان و نامحرمان
۱۳
۱۶
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