معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران از جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون تن کالا از مبدأ این استان به سایر نقاط کشور در سه ماهه امسال خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  -  مصطفی قدمی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: در سه ماهه امسال، ناوگان حمل‌ونقل کالای استان موفق به جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۷ هزار تن انواع کالا با صدور ۴۳۴ هزار و ۹۴۳ فقره بارنامه شده که این میزان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است.

او افزود: این حجم از کالا توسط ناوگان باری استان و با فعالیت مستمر شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان حرفه‌ای به مقاصد مختلف کشور ارسال شده و نقش مهمی در استمرار زنجیره تأمین و توزیع کالا ایفا کرده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به جایگاه راهبردی استان در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، فرآورده‌های صنعتی و سایر کالا‌های مورد نیاز از مهم‌ترین محموله‌های جابه‌جا شده در این مدت بوده است.

قدمی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل و ناوگان باری، افزود: توسعه خدمات هوشمند، ارتقای ایمنی، تسهیل فرآیند‌های حمل‌ونقل و حمایت از رانندگان و فعالان این بخش از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل برای افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی صاحبان کالا است.

او در پایان از تلاش رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و تمامی فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: تداوم خدمات‌رسانی مطلوب و روان‌سازی جابه‌جایی کالا، نقش مهمی در رونق اقتصادی، حمایت از تولید ملی و تأمین نیاز‌های بازار‌های مصرف کشور دارد.

۱۶۶ شرکت حمل ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال هستند.

برچسب ها: ناوگان عمومی ، جابجایی کالا
خبرهای مرتبط
افزایش ۱۰۵ درصدی ترانزیت خارجی کالا در بندر امیرآباد
جابه جایی بیش از ۱۱ میلیون تن کالا از مازندران به سایر مناطق کشور
سهم ۵۹ درصدی بندر امیرآباد در تخلیه و بارگیری بنادر تجاری شمال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
آغاز لیگ فوتبال جوانان کشور با میزبانی بهشهر
رویا، درنای سیبری پرورش‌یافته در اسارت تحت درمان تخصصی قرار گرفت
اعزام بیش از ۲۱ هزار عزادار برای بدرقه رهبر شهید
انفجار هولناک و آتش‌سوزی در آبکسر ساری برای استخراج غیرمجاز رمز ارز
پیروزی دانش فریدونکنار و سپاهان گرگان در روز نخست لیگ فوتبال نونهالان کشور
قطع برق ادارات پرمصرف مازندران
پیکار‌های انتخابی کشتی پهلوانی نوجوانان استان مازندران در محمودآباد
مهروموم باغ‌ وحش بابلسر