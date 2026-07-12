باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - مصطفی قدمی معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مازندران گفت: در سه ماهه امسال، ناوگان حمل‌ونقل کالای استان موفق به جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون و ۵۰۷ هزار تن انواع کالا با صدور ۴۳۴ هزار و ۹۴۳ فقره بارنامه شده که این میزان، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۵ درصدی داشته است.

او افزود: این حجم از کالا توسط ناوگان باری استان و با فعالیت مستمر شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان حرفه‌ای به مقاصد مختلف کشور ارسال شده و نقش مهمی در استمرار زنجیره تأمین و توزیع کالا ایفا کرده است.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مازندران با اشاره به جایگاه راهبردی استان در حمل‌ونقل جاده‌ای کشور گفت: محصولات کشاورزی، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، فرآورده‌های صنعتی و سایر کالا‌های مورد نیاز از مهم‌ترین محموله‌های جابه‌جا شده در این مدت بوده است.

قدمی با تأکید بر نظارت مستمر بر عملکرد شرکت‌های حمل‌ونقل و ناوگان باری، افزود: توسعه خدمات هوشمند، ارتقای ایمنی، تسهیل فرآیند‌های حمل‌ونقل و حمایت از رانندگان و فعالان این بخش از مهم‌ترین برنامه‌های اداره‌کل برای افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی صاحبان کالا است.

او در پایان از تلاش رانندگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و تمامی فعالان این حوزه قدردانی کرد و گفت: تداوم خدمات‌رسانی مطلوب و روان‌سازی جابه‌جایی کالا، نقش مهمی در رونق اقتصادی، حمایت از تولید ملی و تأمین نیاز‌های بازار‌های مصرف کشور دارد.

۱۶۶ شرکت حمل ونقل و شعبات در سطح استان مازندران فعال هستند.