در ساعت ۲۰ و ۴۹ دقیقه نیز میزان تقاضای لحظه‌ای برق کشور به ۷۱ هزار و ۴۸۰ مگاوات رسید در حالی که این میزان در زمان مشابه سال گذشته ۶۴ هزار و ۷۱۵ مگاوات بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور -  از صبح روز گذشته، شنبه، موج تازه افزایش دما در بسیاری از مناطق کشور آغاز شد و بخش گسترده‌ای از استان‌ها تحت تأثیر هوای گرم قرار گرفتند. تداوم گرما در شهر‌های مختلف موجب شد استفاده از وسایل سرمایشی افزایش پیدا کند و در نتیجه، مصرف برق نیز رشد قابل توجهی را تجربه کند.

بر این اساس، روز گذشته رکورد تازه ای در مصرف برق به ثبت رسید. طبق آمار، در ساعت ۱۳ و ۴۴ دقیقه روز بیستم تیرماه، میزان تقاضای لحظه‌ای برق کشور به ۷۴ هزار و ۴۴۹ مگاوات رسید این در حالی است که پیک مصرف برق در روز مشابه سال گذشته ۶۴ هزار و ۷۱۵ مگاوات ثبت شده بود؛ آماری که نشان می‌دهد میزان مصرف برق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود ۱۰ هزار مگاوات افزایش داشته است؛ در ساعت ۲۰ و ۴۹ دقیقه نیز میزان تقاضای لحظه‌ای برق کشور به ۷۱ هزار و ۴۸۰ مگاوات رسید در حالی که این میزان در زمان مشابه سال گذشته ۶۴ هزار و ۷۱۵ مگاوات بوده است.

برق

کارشناسان حوزه انرژی معتقدند رشد شدید دما و افزایش استفاده از تجهیزات سرمایشی از مهم‌ترین عوامل جهش مصرف برق در روز‌های اخیر به شمار می‌رود. با ادامه‌دار بودن گرمای هوا در بسیاری از نقاط کشور، احتمال تداوم فشار بر شبکه برق نیز وجود دارد.

در چنین شرایطی، صرفه‌جویی در مصرف برق به‌ویژه در ساعات اوج بار، می‌تواند نقش مهمی در پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلال در تأمین برق مشترکان داشته باشد. کاهش استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف و تنظیم دمای وسایل سرمایشی از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به مدیریت مصرف کمک کند.

پیش از این نیز معاون برق و انرژی وزارت نیرو با هشدار نسبت به آغاز یک دوره بسیار گرم و حساس از ۱۵ تیر تا ۱۵ مرداد گفته بود: با افزایش یکنواخت دما در کشور و ورود گسترده وسایل سرمایشی به مدار، مصرف برق به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد و عبور پایدار از این دوره، نیازمند همکاری هم‌زمان مردم، صنایع، کشاورزان، اصناف و شهرک‌های صنعتی است.

برچسب ها: مصرف برق ، وزارت نیرو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۲۱ تير ۱۴۰۵
این چند روز کارخانجات مصرف برق کم کنند نه مردم چون مردم واجب نه پول
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
تغییرات اقلیمی در ایران باعث شده دیگه کولرهای ابی راندمان مناسبی در اغلب مناطق کشور نداشته باشند. این باعث شده طیف وسیعی از مردم از کولرهای گازی استفاده کنند.
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۳ ۲۱ تير ۱۴۰۵
مردم باید برای لباسشویی هاشون تایمر بذارن که ساعت ۴ یا ۵ صبح روشن بشن و به هیچ عنوان تو روز روشن نکنن
۱
۲
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