فرماندار بم گفت: تاکنون ۴۰ کانتینر خرما خریداری شده که ۲۰ کانتینر آن در بندرعباس برای صادرات قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار بم گفت: در آغاز فصل خرید، حدود ۶۵ هزار تن خرما در شرق استان کرمان باقی مانده بود که با حضور بازرگانان یک شرکت هندی در منطقه، روند خرید و صادرات این محصول شتاب گرفته است.

وحدت عیدی افزود: بازرگانان این شرکت حدود دو هفته است که در شهرستان بم حضور دارند و تاکنون نزدیک به ۴۰ کانتینر خرما خریداری کرده‌اند که ۲۰ کانتینر آن هم‌اکنون در بندرعباس برای صادرات مستقر شده است.

وی با بیان اینکه روند خرید خرما همچنان ادامه دارد، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ هزار تن خرما در شرق استان باقی مانده که بخش عمده آن در شهرستان‌های نرماشیر و ریگان قرار دارد.

فرماندار بم ادامه داد: همچنین حدود پنج تا شش هزار تن خرما نیز در شهرستان بم باقی مانده و بازرگانان همچنان در منطقه حضور دارند و خرید این محصول ادامه دارد.

عیدی ابراز امیدواری کرد با تداوم حضور خریداران و رونق صادرات، بخش قابل توجهی از خرمای باقی‌مانده شرق استان کرمان نیز در روز‌های آینده به بازار‌های هدف صادر شود.