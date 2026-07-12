تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶)، موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی المپیاد فیزیک جمهوری اسلامی ایران در پنجاه‌وششمین دوره المپیاد جهانی فیزیک (IPhO ۲۰۲۶) که از ۱۳ تا ۲۱ تیر ۱۴۰۵ (۴ تا ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶) در شهر بوکارامانگا کلمبیا برگزار شد، موفق به کسب ۳ مدال طلا و ۲ مدال نقره شد.

در این دوره از رقابت‌ها که با حضور بیش از ۹۰ کشور و بیش از ۴۰۰ دانش‌آموز از سراسر جهان برگزار شد، هیربد فودازی، کیان ضرابیان و محمد میرمحمدی موفق به کسب مدال طلا شدند و نیما کوشکی و امیرسام گوهرپی نیز مدال نقره را از آن خود کردند. اعضای تیم ایران با ارائه عملکردی درخشان، بار دیگر توان علمی دانش‌آموزان کشور را به نمایش گذاشتند.

این موفقیت، برگ زرین دیگری بر افتخارات علمی ایران افزود و بار دیگر ظرفیت علمی نسل جوان کشور را به نمایش گذاشت. این افتخار ارزشمند را به اعضای تیم ملی، خانواده‌های آنان و جامعه علمی کشور تبریک می‌گوییم.

منبع: وزارت آموزش و پرورش 

برچسب ها: المپیاد جهانی ، المپیاد دانش آموزی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۲۸ ۲۱ تير ۱۴۰۵
علم اخلاق وجدان حقیقت انسانیت
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۲۱ تير ۱۴۰۵
بهتره کنکور طبق رشته باشه و برای هر رشته باید سئوالات در سطح رشته رو جواب بده مثلا رشته عمران سئوالات فیزیک و ریاضیات و شیمی آسونتر رو جواب بدن و رشته فیزیک باید سئوالات سخت کنکور ریاضیات و فیزیک رو جواب بدن و کلا بارم سئوالات کنکور با توجه به سختی و آسونی باید با هم فرق داشته باشه
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۲ ۲۱ تير ۱۴۰۵
اگه تو کنکورم فیزیک رو بالای ۹۵٪ زدن یعنی مسابقات قوی بوده و بدون رتبه نمره تو رشته فیزیک دانشگاه شریف قبولشون کنن
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۱
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