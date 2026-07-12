باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل شیرانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر از مهروموم باغوحش بابلسر به دلیل عدم رفع نواقص اساسی در زمینه نگهداری گونههای جانوری، رعایت استانداردهای زیستمحیطی و تأمین ایمنی خبر داد و گفت: باغوحش بابلسر به عنوان تنها باغوحش مازندران طی سالهای اخیر به دفعات از سوی کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان مورد ارزیابی قرار گرفته و در هر مرحله، نواقص متعدد مربوط به شرایط نگهداری حیوانات، ایمنی جایگاهها و رعایت الزامات قانونی به مدیریت این مجموعه ابلاغ شده بود.
او افزود: در آخرین ارزیابیهای تخصصی، این مجموعه مورد تایید واقع نشد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور دستور توقف فعالیت آن را صادر کرد.
دادستان بابلسر ادامه داد: به منظور فراهم شدن فرصت برای رفع نواقص، بازدید مشترکی انجام و مهلتی تا پایان خردادماه امسال برای اصلاح کامل ایرادات تعیین شده بود، اما با پایان یافتن مهلت مقرر و بازدیدهای مجدد، کارشناسان اعلام کردند بخش قابل توجهی از نواقص همچنان برطرف نشده است.
شیرانی گفت: بر همین اساس و در اجرای قانون و با هدف صیانت از حقوق عامه، حفاظت از گونههای جانوری و تأمین ایمنی شهروندان، با دستور مقام قضایی حکم بستن باغوحش بابلسر صادر و برای اجرا به اداره کل حفاظت محیط زیست استان مازندران ابلاغ شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر افزود: دستگاه قضایی در چارچوب وظایف قانونی خود، صیانت از حقوق عامه، رعایت ضوابط زیستمحیطی، حفظ سلامت و امنیت شهروندان و حمایت از حقوق حیوانات را با جدیت دنبال میکند و با هرگونه تخلف در این حوزه، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد خواهد شد.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران